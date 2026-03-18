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Titel aberkannt - Senegal tobt: "Recht ist auf unserer Seite"

Das Berufungsgericht hat dem Senegal den Afrika-Cup-Titel nachträglich aberkannt und Marokko zugesprochen.

Titel aberkannt - Senegal tobt: "Recht ist auf unserer Seite" Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Senegal wurde der Titel aberkannt, Marokko ist der neue Gewinner des Afrika-Cup. Das gab der Afrikanische Fußballverband CAF am Dienstag überraschend bekannt (Alle Infos >>>).

Die senegalesische Elf hatte im Endspiel vor rund zwei Monaten in der Nachspielzeit aus Protest wegen einer Elfmeter-Entscheidung den Platz verlassen. Das deutete der CAF nun als Aufgabe und wertete die Partie 3:0 für Marokko.

Gang vor den CAS steht wohl an

Noch am Dienstagabend reagierte der Senegal und erklärte, dass man diese Entscheidung nicht akzeptieren und vor den internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen werde.

Generalsekretär Abdoulaye Seydou Sow sagte dazu im staatlichen Rundfunk "RTS" folgendes: "Wir werden Kontakt mit unseren Anwälten aufnehmen und Rechtsmittel einlegen. Wir werden vor nichts zurückschrecken. Das Recht ist auf unserer Seite."

Sow spricht von einer "Schande für Afrika".

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