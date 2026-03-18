NEWS

Offiziell! Neuer Co-Trainer für Red Bull Salzburg

Die "Bullen" verpflichten einen zusätzlichen Co-Trainer. Zuletzt arbeitete er in Bremen.

Offiziell! Neuer Co-Trainer für Red Bull Salzburg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Red Bull Salzburg hat einen neuen Co-Trainer!

Wie die "Bullen" am Mittwoch-Nachmittag offiziell bekanntgeben, wechselt der Luxemburger Raphael Duarte in die Mozartstadt.

Der 29-Jährige arbeitete zuletzt als Assistent von Ex-Bremen-Coach Horst Steffen, unter dem neuen Trainer Daniel Thioune hatte es beim Klub keine Verwendung mehr für ihn gegeben. "Wir schätzen Raphael Duarte menschlich und fachlich sehr und wünschen ihm alles Gute", wird Bremens Geschäftsführer Profifußball, Clemens Fritz, in der "Bild" zitiert.

Salzburgs Mann: "Daniel Beichler ist kein Wunderheiler" >>>

In Salzburg wurde Trainer Daniel Beichler bislang von Zlatko Junuzovic und Raphael Ikache unterstützt, Duarte unterstützt das Trainerteam seit Mittwoch.

Die Salzburger stecken derzeit in der Krise: Seit vier Spielen wartet man auf einen Torerfolg, drei Niederlagen in Folge musste der Liga-Krösus zuletzt einstecken.

Mehr zum Thema

Vertrag endet: Kehrt Sancho nach Deutschland zurück?

Vertrag endet: Kehrt Sancho nach Deutschland zurück?

Deutsche Bundesliga
Köln-Shootingstar vor Wechsel in die Premier League?

Köln-Shootingstar vor Wechsel in die Premier League?

Deutsche Bundesliga
3
Fix! Hartberg klärt Zukunft von Havel

Fix! Hartberg klärt Zukunft von Havel

Bundesliga
11
1. FC Köln: "Endspiel" für Kainz-Coach?

1. FC Köln: "Endspiel" für Kainz-Coach?

Deutsche Bundesliga
Salzburg mischt offenbar im Poker um KSC-Toptalent mit

Salzburg mischt offenbar im Poker um KSC-Toptalent mit

Bundesliga
13
Schmid: Hartberg-Infrastruktur "großer Wettbewerbsnachteil"

Schmid: Hartberg-Infrastruktur "großer Wettbewerbsnachteil"

Bundesliga
32
Option gezogen! Mittelfeldmann bleibt bei Hartberg

Option gezogen! Mittelfeldmann bleibt bei Hartberg

Bundesliga
2

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SV Werder Bremen FC Red Bull Salzburg Daniel Beichler Deutsche Bundesliga Zlatko Junuzovic