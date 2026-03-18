Offiziell! Neuer Co-Trainer für Red Bull Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg hat einen neuen Co-Trainer!

Wie die "Bullen" am Mittwoch-Nachmittag offiziell bekanntgeben, wechselt der Luxemburger Raphael Duarte in die Mozartstadt.

Der 29-Jährige arbeitete zuletzt als Assistent von Ex-Bremen-Coach Horst Steffen, unter dem neuen Trainer Daniel Thioune hatte es beim Klub keine Verwendung mehr für ihn gegeben. "Wir schätzen Raphael Duarte menschlich und fachlich sehr und wünschen ihm alles Gute", wird Bremens Geschäftsführer Profifußball, Clemens Fritz, in der "Bild" zitiert.

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In Salzburg wurde Trainer Daniel Beichler bislang von Zlatko Junuzovic und Raphael Ikache unterstützt, Duarte unterstützt das Trainerteam seit Mittwoch.

Die Salzburger stecken derzeit in der Krise: Seit vier Spielen wartet man auf einen Torerfolg, drei Niederlagen in Folge musste der Liga-Krösus zuletzt einstecken.