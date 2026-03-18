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ÖFB-Co-Trainer in Belgien entlassen

Cercle Brügge trennt sich im Abstiegskampf der belgischen Jupiler Pro League von Ralf Rangnicks Co-Trainer.

ÖFB-Co-Trainer in Belgien entlassen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Onur Cinel ist nicht mehr Cheftrainer von Cercle Brügge.

Wie der belgische Erstligist am Mittwoch offiziell bekanntgibt, wurde die Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Deutschen beendet.

Cinel, der seit Sommer 2022 auch Co-Trainer des österreichischen A-Nationalteams ist, trat sein Amt im Juli 2025 an. In seiner 31 Partien währenden Amtszeit verbuchte er einen Punkteschnitt von 1,00. Interimistisch übernehmen Cinels Assistenten Jimmy De Wulf und Aurelien Collin.

Cercle Brügge, wo auch ÖFB-Youngster Oluwaseun Adewumi aktuell auf Leihbasis unter Vertrag steht, liegt einen Spieltag vor Ende der regulären Saison als 15. auf dem vorletzten Platz der Jupiler Pro League.

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