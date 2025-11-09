Lewandowski-Hattrick! Barca verkürzt Rückstand auf Real

Der FC Barcelona nutzt das Remis von Real Madrid aus.

Die Katalanen verkürzen den Abstand auf den Tabellenführer von La Liga dank eines 4:2-Auswärtserfolgs bei Celta Vigo auf drei Zähler.

Durch einen von Lewandowski verwerteten Handelfmeter geht Barca früh in Führung. Der Gegenstoß der Gäste lässt jedoch nicht lange auf sich warten.

Carreira läuft der Abwehrkette davon und trifft zum 1:1 (11.). Barca dominiert jedoch das Spiel und kann sich mit dem Doppelpack von Lewandowski auch belohnen (37.).

Celta Vigo kommt erneut zurück

Doch wenige Minuten später schlagen die Hausherren neuerlich zurück. Konter für Celta Vigo, Iglesias knallt die Kugel unter die Latte (43.). Vor dem Pausenpfiff geht Barcelona aber zum dritten Mal in Front, Yamals erster Torschuss zappelt im Netz (45.+4).

Nach der Pause ist das Spiel abgeflacht, das Feuerwerk aus Halbzeit eins wiederholt sich nicht mehr. Per Hattrick sorgt Lewandowski in der 73. Minute für die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit fliegt de Jong mit Gelb-Rot vom Platz (90.+4).

Da Real (31) nur 0:0 bei Rayo Vallecano gespielt hat, verkürzt Barcelona (28) den Abstand auf drei Punkte.