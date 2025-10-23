NEWS

Offiziell! Zukunft von Lionel Messi steht fest

Der argentinische Superstar trifft eine Entscheidung bezüglich seiner sportlichen Zukunft.

Offiziell! Zukunft von Lionel Messi steht fest
Lionel Messi verlängert seinen Vertrag bei Inter Miami!

Das verkündet der MLS-Klub am Donnerstag-Nachmittag offiziell. Demnach bindet sich der WM-Gewinner nicht nur für die nächste Saison an Miami, sondern sogar bis 2028.

Im Video, das Inter via "x" veröffentlichte, unterzeichnete der 38-Jährige den neuen Vertrag am Spielfeld des Miami Freedom Park. So heißt Inter Miamis neues Stadion, das zurzeit gebaut wird.

Messi wechselte 2023 in die USA. Für den Beckham-Klub erzielte der achtfache Ballon d'Or-Sieger in 82 Spielen 71 Tore (37 Assists).

