Schicker vor RBS-Wechsel? Das sagt Salzburg-Boss Reiter

Seit dem Abgang von Rouven Schröder zu Borussia Mönchengladbach ist der FC Red Bull Salzburg auf der Suche nach einem neuen sportlichen Verantwortlichen. Zuletzt brachten Gerüchte Hoffenheim-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker mit einem Wechsel an die Salzach in Verbindung.

Dass der Steirer Thema in der Mozartstadt ist, bestätigt jetzt auch Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter im Interview mit "Sky". "Es gibt einige Kandidaten, der Herr Schicker ist natürlich einer davon", so Reiter.

Auf die Frage, was für Schicker spreche, antwortet er: "Es spricht vieles für den Andreas. Er hat eine hervorragende Arbeit in Österreich gemacht. Er hat Sturm zum Meistertitel geführt und auch sehr viel Erfahrung im Nachwuchs. Er weiß, wie man mit Talenten umgeht. Man sieht auch, wie er Hoffenheim wieder stabilisiert hat. Er ist einer von den spannenden Kandidaten."