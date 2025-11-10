NEWS

Schicker vor RBS-Wechsel? Das sagt Salzburg-Boss Reiter

Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter sprach offen über die Suche nach einem neuen sportlichen Verantwortlichen.

Schicker vor RBS-Wechsel? Das sagt Salzburg-Boss Reiter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit dem Abgang von Rouven Schröder zu Borussia Mönchengladbach ist der FC Red Bull Salzburg auf der Suche nach einem neuen sportlichen Verantwortlichen. Zuletzt brachten Gerüchte Hoffenheim-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker mit einem Wechsel an die Salzach in Verbindung.

Dass der Steirer Thema in der Mozartstadt ist, bestätigt jetzt auch Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter im Interview mit "Sky". "Es gibt einige Kandidaten, der Herr Schicker ist natürlich einer davon", so Reiter.

Auf die Frage, was für Schicker spreche, antwortet er: "Es spricht vieles für den Andreas. Er hat eine hervorragende Arbeit in Österreich gemacht. Er hat Sturm zum Meistertitel geführt und auch sehr viel Erfahrung im Nachwuchs. Er weiß, wie man mit Talenten umgeht. Man sieht auch, wie er Hoffenheim wieder stabilisiert hat. Er ist einer von den spannenden Kandidaten."

Mehr zum Thema

Salzburg beweist Moral: "Es fühlt sich ganz anders an"

Salzburg beweist Moral: "Es fühlt sich ganz anders an"

Bundesliga
61
Sturm ärgert sich: "Fühlt sich an wie zwei verlorene Punkte"

Sturm ärgert sich: "Fühlt sich an wie zwei verlorene Punkte"

Bundesliga
70
Kein Sieger im Topspiel! Sturm und Salzburg mit Punkteteilung

Kein Sieger im Topspiel! Sturm und Salzburg mit Punkteteilung

Bundesliga
97
Bundesliga LIVE: Sturm Graz - Red Bull Salzburg

Bundesliga LIVE: Sturm Graz - Red Bull Salzburg

Bundesliga
246
Sie spielten für Sturm Graz und Red Bull Salzburg

Sie spielten für Sturm Graz und Red Bull Salzburg

Bundesliga
17
Derbytime! Die meistgespielten Lokalduelle Österreichs

Derbytime! Die meistgespielten Lokalduelle Österreichs

Bundesliga
8
Bei Rapid werden in der Pause "grundlegende Dinge besprochen"

Bei Rapid werden in der Pause "grundlegende Dinge besprochen"

Bundesliga
61
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball TSG 1899 Hoffenheim FC Red Bull Salzburg Andreas Schicker Stephan Reiter Gerüchteküche