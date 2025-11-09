Inter Miami CF Inter Miami CF MIA
Nashville SC Nashville SC NSC
Endstand
4:0
2:0 , 2:0
NEWS

Überragender Messi hievt Inter Miami ins Conference-Semifinale

Inter Miami zieht ins Halbfinale der Eastern Conference der MLS-Cup-Playoffs ein. Dank eines stark aufspielenden Lionel Messi.

Überragender Messi hievt Inter Miami ins Conference-Semifinale Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Inter Miami steht dank eines souveränen 4:0-Heimsiegs in Spiel drei der ersten MLS-Playoff-Runde gegen Nashville im Eastern-Conference-Semifinale.

Mann des Abends ist Superstar Lionel Messi, der an allen Toren beteiligt ist. Die ersten beiden erzielt der 38-jährige Argentinier selbst, erst in der 10. Minute, dann in der 39. Minute.

In der zweiten Halbzeit liefert Messi dann jeweils zwei Assists. Sowohl das 3:0 als auch das 4:0 gehen auf das Konto von Tadeo Allende (73., 76.).

Messis 1:0 im VIDEO:

Messis 2:0 im VIDEO:

Im Eastern-Conference-Semifinale der MLS-Cup-Playoffs bekommt es Inter Miami nun mit dem FC Cincinnati zu tun, der sich in der ersten Runde gegen Columbus Crew in drei Spielen durchsetzte.

Wolf und Fitz bereits im Conference-Halbfinale

Das andere Eastern-Conference-Halbfinale bestreiten Grunddurchgang-Sieger Philadelphia Union und der New York City FC.

Die Mannschaft von Hannes Wolf setzte sich einen Tag zuvor im Entscheidungsspiel gegen Charlotte mit 3:1 durch und besiegelte damit den Sieg der Serie. Wolf half beim entscheidenden 3:1 in der Nachspielzeit mit einem Assist mit.

Auch Dominik Fitz steht mit Minnesota United im Western-Conference-Halbfinale. Das Entscheidungsspiel in der ersten Playoff-Runde gegen die Seattle Sounders entwickelte sich zu einem wahren Krimi, in welchem sich Minnesota im Elfmeterschießen mit 4:3 durchsetzte, davor stand es nach 90 Minuten 3:3.

Dominik Fitz kam nicht zum Einsatz.

Im Conference-Halbfinale wartet auf Minnesota der Sieger des Duells Dan Diego FC, der Grunddurchgang-Sieger des Westens, gegen Portland Timbers.

MLS: Die Liga der ÖFB-Kapitäne

Ernst Öbster
Dominik Fitz

Slideshow starten

15 Bilder

