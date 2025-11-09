Überragender Messi hievt Inter Miami ins Conference-Semifinale

Im Eastern-Conference-Semifinale der MLS-Cup-Playoffs bekommt es Inter Miami nun mit dem FC Cincinnati zu tun, der sich in der ersten Runde gegen Columbus Crew in drei Spielen durchsetzte.

Wolf und Fitz bereits im Conference-Halbfinale

Das andere Eastern-Conference-Halbfinale bestreiten Grunddurchgang-Sieger Philadelphia Union und der New York City FC.

Die Mannschaft von Hannes Wolf setzte sich einen Tag zuvor im Entscheidungsspiel gegen Charlotte mit 3:1 durch und besiegelte damit den Sieg der Serie. Wolf half beim entscheidenden 3:1 in der Nachspielzeit mit einem Assist mit.

Auch Dominik Fitz steht mit Minnesota United im Western-Conference-Halbfinale. Das Entscheidungsspiel in der ersten Playoff-Runde gegen die Seattle Sounders entwickelte sich zu einem wahren Krimi, in welchem sich Minnesota im Elfmeterschießen mit 4:3 durchsetzte, davor stand es nach 90 Minuten 3:3.

Dominik Fitz kam nicht zum Einsatz.

Im Conference-Halbfinale wartet auf Minnesota der Sieger des Duells Dan Diego FC, der Grunddurchgang-Sieger des Westens, gegen Portland Timbers.