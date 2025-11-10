Legte sich mit Fans an: Scheiblehner mit Würsten beworfen

Gerald Scheiblehner hat ein hochemotionales Wochenende hinter sich. In Winterthur stand nicht nur das Kantonsderby an, sondern auch das Kellerduell zwischen dem Vorletzten (Grashoppers) und dem Schlusslicht (Winterthur).

Dabei ließ der österreichische Grashoppers-Coach seinen Emotionen freien Lauf. In einer heißen Schlussphase geht Winterthur in der 88. Minute in Führung, der Treffer wird vom VAR aber wegen Abseits einkassiert. Scheiblehner jubelte laut "Blick" proaktiv in Richtung Haupttribüne.

Später Jubel für Scheiblehner

Danach kam es allerdings noch besser für den Linzer. In der 2. Minute der Nachspielzeit erzielt sein Team das Goldtor durch Joker Nikolas Muci.

Dann kennt Scheiblehner kein Halten mehr, schlägt vor den gegnerischen Fans mit der Faust auf die Brust und zeigt ihnen demonstrativ den Spielstand. Diese reagieren, benutzen Würste, Bierbecher und Brote als Wurfgeschosse in Richtung des gegnerischen Trainers.

Nach dem Spiel meint Scheiblehner gegenüber "Blick": "Es war nichts Böses, aber Emotionen gehören im Kantonsderby dazu. Die Fans haben während der gesamten Spielzeit von hinten provoziert. Deshalb hat es mich besonders gefreut, dass meine Mannschaft zurückgeschlagen hat."

Mit dem Auswärtssieg hat sich seine Mannschaft, die weiter auf dem vorletzten 11. Platz rangiert, etwas Luft verschafft. Mit 13 Punkte beträgt der Vorsprung auf Winterthur (6) bereits sieben Punkte.