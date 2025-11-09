Florucz-Tor reicht Saint-Gilloise nicht zum Sieg

Raul Florucz meldet sich nach einer kurzen Verletzungspause, wegen der er die letzten beiden Spiele verpasste, sogleich mit einem Tor zurück.

Der ÖFB-Legionär in Diensten des belgischen Meisters Union Saint-Gilloise wird auswärts in Minute 75 eingewechselt und bringt sein Team bei KV Mechelen nur zehn Minuten später mit 1:0 in Front (85.).

Der Treffer des Teamspielers reicht aber nicht, denn Mechelen kann in der Nachspielzeit ausgleichen. Van Brederode trifft per Elfmeter zum 1:1 (90.+3).

Für Florucz ist es das sechste Saisontor, dazu kommen drei Vorlagen. Saint-Gilloise bleibt trotz des Remis weiter voll auf Kurs in Richtung Titelverteidigung und führt die Tabelle mit vier Zählern Vorsprung auf den FC Brügge an.