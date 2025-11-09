-
Florucz-Tor reicht Saint-Gilloise nicht zum Sieg
Der Meister muss sich gegen Mechelen mit einem Zähler begnügen.
Raul Florucz meldet sich nach einer kurzen Verletzungspause, wegen der er die letzten beiden Spiele verpasste, sogleich mit einem Tor zurück.
Der ÖFB-Legionär in Diensten des belgischen Meisters Union Saint-Gilloise wird auswärts in Minute 75 eingewechselt und bringt sein Team bei KV Mechelen nur zehn Minuten später mit 1:0 in Front (85.).
Der Treffer des Teamspielers reicht aber nicht, denn Mechelen kann in der Nachspielzeit ausgleichen. Van Brederode trifft per Elfmeter zum 1:1 (90.+3).
Für Florucz ist es das sechste Saisontor, dazu kommen drei Vorlagen. Saint-Gilloise bleibt trotz des Remis weiter voll auf Kurs in Richtung Titelverteidigung und führt die Tabelle mit vier Zählern Vorsprung auf den FC Brügge an.