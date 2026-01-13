Yusuf Demir steht bei Cup-Sieg überraschend in der Startelf

Yusuf Demir hat am Dienstag überraschend seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison verbucht.

Der 22-jährige Wiener stand bei Galatasarays 2:1-Auswärtssieg im türkischen Cup bei Drittliga-Klub Fethiyespor über die gesamte Spieldauer am Feld. Seit seinem Wechsel nach Istanbul im September 2022 war dies zum erst vierten Mal überhaupt der Fall.

Cheftrainer Okan Buruk hatte vor einigen Tagen noch angekündigt, dass man sich von Demir trennen werde. "Wir versuchen Spieler zu gewinnen, die unsere Mannschaft unterstützen", sagte Buruk. Mehr dazu hier >>>

Galatasaray soll versucht haben, den bis Sommer 2026 datierten Vertrag des viermaligen ÖFB-Teamspielers vorzeitig aufzulösen. Demir hätte im Gegenzug allerdings einen hohen sechsstelligen Betrag als Abfindung gefordert und sich im Verein damit unbeliebt gemacht.

Das türkische Medium bezeichnete den technisch versierten Linksfuß sogar als "Persona non grata" bei Galatasaray. Ob es noch im Winter zur vorzeitigen Trennung kommen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt äußerst fraglich.