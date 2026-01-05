Vertragsauflösung? Yusuf Demir soll Forderung stellen

Spätestens im Sommer wird die Zeit von Yusuf Demir bei Galatasaray enden. Der Vertrag des ÖFB-Legionärs läuft aus.

Der türkische Meister will den Österreicher unbedingt loswerden und den Vertrag auflösen. Demir soll laut mehreren türkischen Medienberichten aber eine hohe Summe fordern, um frühzeitig aus dem Kontrakt aufzusteigen.

Demir nicht mehr erwünscht

Damit dürfte er sich nicht beliebt gemacht haben. Der türkische Meister habe dies abgelehnt. Das Medium "Haberler" bezeichnet ihn als "Persona non grata" bei Galatasaray. Die Kommunikation mit dem Klub soll auf Eis gelegt worden sein.

Cheftrainer Okan Buruk wird wie folgt zitiert: "Wir haben uns dazu entschieden, uns von Yusuf Demir zu trennen. Wir versuchen, Spieler zu gewinnen, die unsere Mannschaft unterstützen."