NEWS
Demir bei Galatasaray wohl aus Kader gestrichen
Eine Erfolgsgeschichte war es nie. Nun wird Demir aus dem Kader gestrichen – der Hintergrund sorgt für Aufsehen.
Mehrere türkische Medien sowie „Sky Sport“ berichten, dass Yusuf Demir aus dem Kader von Galatasaray gestrichen wurde.
Der Klub soll versucht haben, den Vertrag vorzeitig aufzulösen, Demir habe dafür jedoch einen hohen sechsstelligen Betrag gefordert.
Dieses Vorgehen stößt bei den Verantwortlichen offenbar auf wenig Gegenliebe und zieht Konsequenzen nach sich. Der Vertrag des Österreichers läuft im Sommer ohnehin aus.
In der laufenden Saison kommt Demir bislang lediglich auf 35 Einsatzminuten.