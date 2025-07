Wird Yusuf Demir bald Teamkollege von ÖFB-Legionär?

Im September 2022 hat Yusuf Demir den SK Rapid in Richtung Istanbul verlassen. Bei Galatasaray wollte er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen, doch der Wechsel erwies sich als Fehlentscheidung. Für den türkischen Topklub stand er in knapp drei Jahren gerade einmal 582 Minuten am Platz.

Sein Vertrag am Bosporus läuft zwar noch bis 2026, doch ein Trennung in diesem Sommer gilt als wahrscheinlich. Wie das Portal "xcatalunya" berichtet, sollen sich zwei LaLiga-Klubs mit der Personalie Demir beschäftigen.

Wechsel nach Barcelona auch ein Thema

Der gebürtige Wiener spielte leihweise bereits eine Halbserie für den FC Barcelona, nun könnte er dem Bericht zufolge nach Katalonien zurückkehren. Espanyol Barcelona soll sich mit einer Verpflichtung des 22-jährigen Offensivspielers beschäftigen.

Doch mit Aufsteiger FC Elche soll ein weiterer LaLiga-Klub Interesse am einstigen Wunderkind zeigen. Beim Klub aus der Provinz Alicante würde er mit Ex-Sturm-Spieler David Affengruber auf einen Landsmann treffen. Der 24-jährige Österreicher zählte in der Aufstiegssaison zu den absoluten Leistungsträgern und könnte Demir bei der Eingewöhnung helfen.

Das türkische Portal "Sportcell" bringt mit dem FC Valencia, CA Osasuna und dem FC Getafe drei weitere spanische Erstligisten als mögliche Abnehmer ins Spiel.

Kürzlich wurde Demir auch mit einem Wechsel innerhalb der Türkei in Verbindung gebracht >>>