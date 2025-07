Kaum Spielpraxis: Muss Yusuf Demir sogar in die 2. Liga?

Yusuf Demir findet seit seinem Wechsel zu Galatasaray Istanbul nicht mehr so richtig in die Spur.

Im September 2022 unterschrieb der Offensivspieler beim türkischen Topklub. Seitdem kam er im Gala-Trikot auf 23 Einsätze. Dazu kommen 13 Spiele bei seiner Leihstation in Basel.

Insgesamt 1.309 Minuten stand Demir in knapp drei Jahren am Feld. Zum Vergleich: Leopold Querfeld kam in seiner Debütsaison bei Union auf über 1.700 Spielminuten.

Aufsteiger oder Absteiger?

Ob der geringen Spielzeit soll sich erneut eine Leihe anbahnen. Wie türkische Medien berichten, seien Sakaryaspor und Kocaelispor am 22-Jährigen interessiert.

Kocaelispor tritt nach 16 Jahren kommende Saison wieder in der erstklassigen Super Lig an. Sakaryaspor hingegen spielt nur in der zweiten türkischen Liga.

Beim Trainingslager von Galatasaray in Oberösterreich könnte Demir aber noch dabei sein.