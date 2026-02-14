Thorsten Fink ist zurück im Trainergeschäft. Nach dem Ende bei Genk im Dezember 2025, hat sich der frühere Austria-Coach mit dem türkischen Erstligisten Samsunspor auf eine Zusammenarbeit verständigt.

Für den 58-Jährigen ist es die nächste internationale Station seiner Laufbahn. Fink trainierte in der Vergangenheit unter anderem den FK Austria Wien, später war er in der Schweiz, Japan, Lettland, der Vereinigten Arabischen Emirate und in Belgien tätig. In Samsun folgt der Deutsche auf seinen Landsmann Thomas Reis.

Samsunspor kämpft als aktuell Siebenter um wichtige Punkte in der Süper Lig und setzt im Saisonendspurt auf die Erfahrung von Fink. Die offizielle Präsentation Finks in der Türkei soll zeitnah erfolgen.