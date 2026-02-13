Borussia Dortmund Borussia Dortmund BVB FSV Mainz FSV Mainz M05
Endstand
4:0
3:0 , 1:0
  • Serhou Guirassy
  • Maximilian Beier
  • Serhou Guirassy
  • Dominik Kohr e
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Souverän! Dortmund prolongiert den Erfolgslauf gegen Mainz

Der BVB darf sich über einen lockeren Heimsieg gegen harmlose Mainzer freuen. Damit verkürzt Dortmund wieder vorzeitig den Abstand zu den Bayern.

Souverän! Dortmund prolongiert den Erfolgslauf gegen Mainz Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Borussia Dortmund bezwingt zum Auftakt der 22. Runde in der Deutschen Bundesliga den 1. FSV Mainz 05 mit einem 3:0-Heimerfolg.

Nur zehn Minuten benötigt die Kovac-Elf für die Führung. Serhou Guirassy köpft Dortmund nach einem Freistoß zum 1:0 (10.). Lediglich fünf Minuten danach bringt Maximilian Beier den Gastgeber, erneut per Kopf, zur 2:0-Führung.

Guirassy besorgt vor der Pause die Vorentscheidung

Noch vor dem Seitenwechsel schnürt Guirassy aus kurzer Distanz seinen Doppelpack zur 3:0-Halbzeitführung (42.). Mit hoher Disziplin und Konzentration agiert der BVB auch nach der Pause souverän.

Zudem bugsiert Mainz-Akteur Dominik Kohr nach einer Ryerson-Hereingabe unfreiwillig ins eigene Netz (84.). Julian Ryerson glänzt aber nicht nur bei dieser Aktion mit seiner Vorarbeit, sondern bereitet auch die ersten drei Treffer vor.

Aufseiten vom BVB wird Marcel Sabitzer (ab 74. Minute) für die Schlussphase eingewechselt. Der ÖFB-Akteur gibt nach seiner Wadenverletzung sein Comeback. Bei Mainz wird Stefan Posch in der zweiten Hälfte nach einem Foulspiel mit Gelb verwarnt (56.). Philipp Mwene (ab 60. Minute) steht bei der letzten halben Stunde auf dem Feld.

Mit dem 4:0-Erfolg feiert Dortmund den sechsten Ligasieg in Folge. Damit verkürzt der BVB (51 Punkte) auch einstweilen den Rückstand auf die Bayern (54). Allerdings könnten die Münchner den Vorsprung am Samstag in Bremen wieder ausbauen.

