Erste Rückholaktion des SK Rapid ist perfekt!

Die Rückkehr des einstigen Wunderkinds ist fix!

Wie die Grün-Weißen offiziell bestätigen, wechselt Yusuf Demir zurück zum SK Rapid. Der 22-Jährige wechselt ablösefrei zu den Hütteldorfern. Mit seinem Ex-Klub Galatasaray hat er sich am Mittwochabend auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Der vierfache ÖFB-Teamspieler erhält einen vorerst bis Sommer 2027 laufenden Vertrag.

Dann ist Demir eine "echte Verstärkung"

Die Einigung sei bereits letzte Woche erfolgt, verrät Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

Er ist überzeugt, "dass die Rückkehr von 'Yusi' nicht nur für uns eine gute Lösung, sondern auch für den Spieler die beste Möglichkeit ist, wieder zu alter Stärke zurückzufinden."

"Wenn ihm das gelingt, bin ich überzeugt, dass Yusuf Demir eine echte Verstärkung für uns sein wird", so Katzer.