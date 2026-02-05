NEWS

Erste Rückholaktion des SK Rapid ist perfekt!

Yusuf Demir kehrt nach dreieinhalb Jahren zu den Hütteldorfern zurück.

Erste Rückholaktion des SK Rapid ist perfekt!
Die Rückkehr des einstigen Wunderkinds ist fix!

Wie die Grün-Weißen offiziell bestätigen, wechselt Yusuf Demir zurück zum SK Rapid. Der 22-Jährige wechselt ablösefrei zu den Hütteldorfern. Mit seinem Ex-Klub Galatasaray hat er sich am Mittwochabend auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

Der vierfache ÖFB-Teamspieler erhält einen vorerst bis Sommer 2027 laufenden Vertrag.

Dann ist Demir eine "echte Verstärkung"

Die Einigung sei bereits letzte Woche erfolgt, verrät Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

Er ist überzeugt, "dass die Rückkehr von 'Yusi' nicht nur für uns eine gute Lösung, sondern auch für den Spieler die beste Möglichkeit ist, wieder zu alter Stärke zurückzufinden."

"Wenn ihm das gelingt, bin ich überzeugt, dass Yusuf Demir eine echte Verstärkung für uns sein wird", so Katzer.

"Ich werde immer Rapidler bleiben"

Demir wechselte mit zehn Jahren erstmals zu Rapid, wo er es anschließend von den Jugendmannschaften bis zu den Profis schaffte. Dort steht er nach insgesamt 57 Spielen bei elf Toren und fünf Assists.

Nach einer Leihe zum FC Barcelona erfolgte im September 2022 der Wechsel zu "Gala". In Istanbul erlebte er eine schwierige Zeit, nun kehrt Demir an seine alte Wirkungsstätte zurück.

"Ich habe bei meinem Transfer zu Galatasaray gesagt, dass ich immer Rapidler bleiben werde und das mit voller Überzeugung. Ich habe den Klub immer intensiv verfolgt und freue mich, dass ich nun noch einmal die Chance erhalte, für meinen Verein spielen zu dürfen."

Erstmals gemeinsam mit Bruder Furkan

Er sei überzeugt davon, "dass trotz der schwierigen aktuellen Situation viel in der Mannschaft steckt". "Ich freue mich auf das neue Trainerteam, die gesamte Mannschaft, die Fans und natürlich ganz besonders auch auf meinen Bruder Furkan."

Mit seinem ein Jahr jüngeren Bruder könnte Demir nun erstmals gemeinsam am Platz stehen.

VIDEO - Demirs Rapid-Rückkehr: Heilsbringer oder falsche Sentimentalität?

