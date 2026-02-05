Erste Rückholaktion des SK Rapid ist perfekt!

"Ich werde immer Rapidler bleiben"
Demir wechselte mit zehn Jahren erstmals zu Rapid, wo er es anschließend von den Jugendmannschaften bis zu den Profis schaffte. Dort steht er nach insgesamt 57 Spielen bei elf Toren und fünf Assists.
Nach einer Leihe zum FC Barcelona erfolgte im September 2022 der Wechsel zu "Gala". In Istanbul erlebte er eine schwierige Zeit, nun kehrt Demir an seine alte Wirkungsstätte zurück.
"Ich habe bei meinem Transfer zu Galatasaray gesagt, dass ich immer Rapidler bleiben werde und das mit voller Überzeugung. Ich habe den Klub immer intensiv verfolgt und freue mich, dass ich nun noch einmal die Chance erhalte, für meinen Verein spielen zu dürfen."
Erstmals gemeinsam mit Bruder Furkan
Er sei überzeugt davon, "dass trotz der schwierigen aktuellen Situation viel in der Mannschaft steckt". "Ich freue mich auf das neue Trainerteam, die gesamte Mannschaft, die Fans und natürlich ganz besonders auch auf meinen Bruder Furkan."
Mit seinem ein Jahr jüngeren Bruder könnte Demir nun erstmals gemeinsam am Platz stehen.