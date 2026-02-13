Pisa SC Pisa SC PIS
AC Milan AC Milan ACM
Endstand
1:2
0:1 , 1:1
  • Felipe Loyola
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Knapper Sieg! AC Milan setzt sich beim Aufsteiger Pisa durch

Die Rossoneri sammeln im Meisterkampf drei wichtige Zähler. Erst in den Schlussminuten besorgt Luka Modric den Siegestreffer.

Knapper Sieg! AC Milan setzt sich beim Aufsteiger Pisa durch Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die AC Milan setzt sich beim Auftakt der 25. Runde in der Serie A beim SC Pisa knapp mit 2:1 durch.

Erst nach einiger Zeit übernehmen die Rossoneri in der ersten Hälfte die Spielkontrolle. Ruben Loftus-Cheek erlöst die Allegri-Elf vor der Pause per Kopf mit dem 1:0 (39.).

Daraufhin scheitert DFB-Nationalstürmer Niclas Füllkrug bei einem Elfmeter am linken Pfosten (56.). Die Heimischen nutzen dies aus und dürfen dank des Chilenen Filipe Loyola den 1:1-Ausgleich bejubeln (71.).

Modric führt Milan zum Auswärtserfolg

Schließlich dürfen aber doch die Mailänder Gäste jubeln. Denn Luka Modric schießt Milan in der 85. Minuten zum 2:1-Auswärtserfolg. Dennoch müssen die Rossoneri in der Nachspielzeit noch um den Sieg zittern.

Adrien Rabiot bekommt nämlich nach einem Foulspiel zunächst eine Gelbe Karte. Der Franzose beschwert sich daraufhin und bekommt sogar Gelb-Rot (90+1). Trotzdem bringt Milan den Sieg über die Zeit.

Somit verringert AC Milan (53 Punkte) den Rückstand zum Stadtrivalen Inter Mailand (58) auf fünf Zähler.

Mehr zum Thema

Souverän! Dortmund prolongiert den Erfolgslauf gegen Mainz

Souverän! Dortmund prolongiert den Erfolgslauf gegen Mainz

Deutsche Bundesliga
Sieglos in 2026: Werder muss gegen Spitzenreiter Bayern ran

Sieglos in 2026: Werder muss gegen Spitzenreiter Bayern ran

Deutsche Bundesliga
2
Medien: Ehemaliger Juve-Coach wird Cheftrainer von Kevin Danso

Medien: Ehemaliger Juve-Coach wird Cheftrainer von Kevin Danso

Premier League
1
Nach einem Monat! Sabitzer steht vor Comeback

Nach einem Monat! Sabitzer steht vor Comeback

Deutsche Bundesliga
2
Fix! FC Bayern München verlängert mit Schlüsselspieler

Fix! FC Bayern München verlängert mit Schlüsselspieler

Deutsche Bundesliga
"Tür nicht zu" - Nagelsmann erörtert Torhüter-Frage beim DFB

"Tür nicht zu" - Nagelsmann erörtert Torhüter-Frage beim DFB

International
6
Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen?

Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen?

Serie A
10

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Inter Mailand SC Pisa