Knapper Sieg! AC Milan setzt sich beim Aufsteiger Pisa durch

Die AC Milan setzt sich beim Auftakt der 25. Runde in der Serie A beim SC Pisa knapp mit 2:1 durch.

Erst nach einiger Zeit übernehmen die Rossoneri in der ersten Hälfte die Spielkontrolle. Ruben Loftus-Cheek erlöst die Allegri-Elf vor der Pause per Kopf mit dem 1:0 (39.).

Daraufhin scheitert DFB-Nationalstürmer Niclas Füllkrug bei einem Elfmeter am linken Pfosten (56.). Die Heimischen nutzen dies aus und dürfen dank des Chilenen Filipe Loyola den 1:1-Ausgleich bejubeln (71.).

Modric führt Milan zum Auswärtserfolg

Schließlich dürfen aber doch die Mailänder Gäste jubeln. Denn Luka Modric schießt Milan in der 85. Minuten zum 2:1-Auswärtserfolg. Dennoch müssen die Rossoneri in der Nachspielzeit noch um den Sieg zittern.

Adrien Rabiot bekommt nämlich nach einem Foulspiel zunächst eine Gelbe Karte. Der Franzose beschwert sich daraufhin und bekommt sogar Gelb-Rot (90+1). Trotzdem bringt Milan den Sieg über die Zeit.

Somit verringert AC Milan (53 Punkte) den Rückstand zum Stadtrivalen Inter Mailand (58) auf fünf Zähler.