Bayern-Kicker vor Blitz-Abgang!

Rund um einen Defensiv-Akteur des Rekordmeisters könnte es nun schnell gehen. Eine Rückkehr zum Ex-Klub soll bevorstehen.

Beim FC Bayern München dürfte es auf der letzten Etappe des Transfer-Winters noch einmal rund gehen.

Während hinsichtlich ÖFB-Star Konrad Laimer zuletzt positive Neuigkeiten ans Licht traten, bahnt sich rund um einen Teamkollegen nun eine Wende an.

Sacha Boey soll unmittelbar vor einem Abschied aus München stehen.

Rückkehr zum Ex-Klub?

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der 25-jährige Franzose vor einer Rückkehr zu Galatasaray. Bei dem Deal soll es sich um eine Leihe inklusive einer Kaufoption handeln.

Der Außenverteidiger soll noch am Donnerstag die obligatorischen medizinischen Untersuchungen absolvieren. In der Türkei schließt das Transferfenster am Freitag.

Der bei Stade Rennes ausgebildete Abwehrspieler war im Jänner 2024 für 30 Millionen Euro an die Säbener Straße gewechselt. In der laufenden Saison machte Boey wettbewerbsübergreifend 15 Spiele, seit Mitte November fiel er jedoch aufgrund einer Erkrankung aus.

Auf der Rechtsverteidiger-Position hätte Laimer damit einen Konkurrenten weniger.

