Ex-Liverpool-Star in Saudi-Arabien aussortiert

Der Stürmer kam erst im Sommer für 53 Millionen Euro aus der Premier League. Jetzt scheint das Kapitel schon wieder beendet.

Al-Hilal bezahlte im Sommer 2025 rund 53 Millionen Euro für Darwin Nunez an den FC Liverpool. Etwas mehr als ein halbes Jahr später scheint das Missverständnis schon wieder beendet.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, wird der Stürmer in der laufenden Saison nicht mehr in den nationalen Bewerben für den Saudi-Klub auflaufen.

Demnach wurde er aus dem offiziellen Kader gestrichen, einzig in der AFC Champions League wäre er noch spielberechtigt.

Benzema übernimmt seinen Platz

Der Grund? Klubs aus Saudi-Arabien dürfen nur acht ausländische Spieler, die vor 2003 geboren sind, registrieren. Durch die Verpflichtung von Karim Benzema verliert nun Nunez seinen Kaderplatz.

In 23 Pflichtspielen für Al-Hilal erzielte der Uruguayer sieben Tore und legte fünf weitere vor.

Von 2022 bis 2025 spielte der 26-Jährige drei Jahre lang für Liverpool in der Premier League, machte 143 Spiele und erzielte 40 Tore. Die "Reds" zahlten einst 85 Millionen Euro an Ablöse für den Stürmer an Benfica.

