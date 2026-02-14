NEWS

Fix: Kroate übernimmt bei Danso-Klub Tottenham

Der frühere Verteidiger trainierte zuletzt Juventus Turin und soll die "Spurs" nun stabilisieren.

Fix: Kroate übernimmt bei Danso-Klub Tottenham Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der strauchelnde Premier-League-Klub Tottenham hat Igor Tudor bis Saisonende zum neuen Cheftrainer ernannt.

Der ehemalige Coach von Olympique Marseille oder zuletzt Juventus Turin ist beim Arbeitgeber von Kevin Danso der Nachfolger von Thomas Frank, von dem sich die Spurs am Mittwoch getrennt hatten. Tottenham befindet sich aktuell fünf Zähler von der Abstiegszone entfernt.

Der ehemalige Innenverteidiger Tudor führte Juventus in der vergangenen Saison auf Platz vier, der Kroate musste nach acht Spielen ohne Sieg mit den Turinern im Oktober des Vorjahres aber gehen.

Das erste Spiel als Tottenham-Trainer für den 47-Jährigen wird das Nordlondon-Derby gegen Tabellenführer Arsenal am 22. Februar.

Mehr zum Thema

Medien: Ehemaliger Juve-Coach wird Cheftrainer von Kevin Danso

Medien: Ehemaliger Juve-Coach wird Cheftrainer von Kevin Danso

Premier League
1
Ex-Liverpool-Star in Saudi-Arabien aussortiert

Ex-Liverpool-Star in Saudi-Arabien aussortiert

International
5
Nach Alko-Fahrt: Zukunft von HSV-Star wohl vorerst fix

Nach Alko-Fahrt: Zukunft von HSV-Star wohl vorerst fix

Deutsche Bundesliga
8
Neuer Danso-Coach bei den Spurs: Erste Namen kursieren

Neuer Danso-Coach bei den Spurs: Erste Namen kursieren

Premier League
7
Elche beendet Niederlagen-Serie ohne Affengruber

Elche beendet Niederlagen-Serie ohne Affengruber

La Liga
2
Knapper Sieg! AC Milan setzt sich beim Aufsteiger Pisa durch

Knapper Sieg! AC Milan setzt sich beim Aufsteiger Pisa durch

Serie A
Souverän! Dortmund prolongiert den Erfolgslauf gegen Mainz

Souverän! Dortmund prolongiert den Erfolgslauf gegen Mainz

Deutsche Bundesliga
4

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Tottenham Hotspur Igor Tudor