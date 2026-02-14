Fix: Kroate übernimmt bei Danso-Klub Tottenham

Der strauchelnde Premier-League-Klub Tottenham hat Igor Tudor bis Saisonende zum neuen Cheftrainer ernannt.

Der ehemalige Coach von Olympique Marseille oder zuletzt Juventus Turin ist beim Arbeitgeber von Kevin Danso der Nachfolger von Thomas Frank, von dem sich die Spurs am Mittwoch getrennt hatten. Tottenham befindet sich aktuell fünf Zähler von der Abstiegszone entfernt.

Der ehemalige Innenverteidiger Tudor führte Juventus in der vergangenen Saison auf Platz vier, der Kroate musste nach acht Spielen ohne Sieg mit den Turinern im Oktober des Vorjahres aber gehen.

Das erste Spiel als Tottenham-Trainer für den 47-Jährigen wird das Nordlondon-Derby gegen Tabellenführer Arsenal am 22. Februar.