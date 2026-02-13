Elche beendet Niederlagen-Serie ohne Affengruber

In der 24. Runde der LaLiga trennen sich der Elche CF und CA Osasuna mit einem torlosen Remis.

Während die Hausherren vor allem im zweiten Durchgang das Spiel bestimmen, will keinem Team der entscheidende Treffer gelingen.

Das Unentschieden hält Osasuna auf dem neunten Rang, während Elche mit nun 25 Punkten auf Platz 13 verweilt.

Zäher Beginn und viele Karten

Die erste Halbzeit ist von taktischem Abwarten geprägt, wobei Eder Sarabias Elf zunehmend die Kontrolle übernimmt, aus den erarbeiteten Eckbällen jedoch kein Kapital schlägt.

Osasuna versucht früh Nadelstiche zu setzen, doch Ante Budimir wird bereits in der Anfangsphase wegen Abseits zurückgepfiffen (13.). Ohne nennenswerte Torschüsse geht es in die Kabinen.

Elche drückt, trifft aber nicht

Nach dem Seitenwechsel erhöht Elche die Schlagzahl und sichert sich am Ende 60 Prozent Ballbesitz. Zwar verbucht Alessio Liscis Truppe durch einen fehlgehenden Versuch von Budimir die erste Chance des zweiten Durchgangs (55.), die gefährlichen Momente gehören aber den Gastgebern.

Marc Aguado verzieht knapp (61.), ehe Andre Silva gleich doppelt beim Abschluss scheitert (65., 69.). Die Gäste aus Pamplona konzentrieren sich auf die Defensive, während die Partie in der Schlussphase hektischer wird.

Den Lucky Punch verpasst Aimar Oroz tief in der Nachspielzeit (90.+5), womit es bei der Punkteteilung bleibt.

Affengruber gesperrt

Für David Affengruber verläuft der Abend passiv. Der österreichische Legionär war wegen seiner fünften gelben Karte gesperrt und deshalb nicht Teil des Kaders.