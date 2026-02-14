Nach Alko-Fahrt: Zukunft von HSV-Star wohl vorerst fix

Nach einer Alko-Fahrt herrschte zuletzt Wirbel um HSV-Star Jean Luc Dompe. Der Flügelspieler wurde dafür auch entsprechend hart sanktioniert ("HSV-Rekordgeldstrafe" für Dompe>>>).

Wie die "Bild" nun berichtet, sollen die Verantwortlichen um Cheftrainer Merlin Polzin nun eine Entscheidung getroffen haben, wie man mit Dompe weiter verfährt.

Wieder im Training

So soll der 30-Jährige beim samstägigen Heimspiel gegen Union Berlin (ab 15:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) wieder im Kader stehen. Dompe stieg diese Woche wieder ins Mannschaftstraining ein und dürfte das Trainerteam von sich überzeugt haben.

Der Franzose wird höchstwahrscheinlich zunächst auf der Bank Platz nehmen, könnte aber gegen tief stehende Berliner in einer möglichen engen Schlussphase eine Waffe sein.