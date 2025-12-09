NEWS

Auch Spieler inhaftiert: Verhaftungen im türkischen Wettskandal

20 Personen - darunter Funktionäre, Spieler und Schiedsrichter - wurden nun offiziell in Haft genommen.

Auch Spieler inhaftiert: Verhaftungen im türkischen Wettskandal Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Im Zuge des türkischen Fußball-Wettskandals sind 20 Verdächtige inhaftiert worden, darunter auch Profis aus der Süper Lig.

Das berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Ermittler hatten vergangene Woche 46 Personen, darunter Klub-Präsidenten, Spieler und Schiedsrichter festgenommen, nun wurden 20 offiziell in Haft genommen.

Unter den Inhaftierten sind laut Anadolu Galatasaray-Spieler Metehan Baltaci, Mert Hakan Yandas von Fenerbahce und Murat Sancak, ehemaliger Präsident von Adana Demirspor.

Baltaci habe angegeben, als Jugendspieler gewettet zu haben, aber nicht mehr, seitdem er Profi der ersten Mannschaft von Galatasaray Istanbul ist.

Yandas und Sancak haben nach Medienangaben Wetten auf Spiele dementiert.

Mehr zum Thema

"Eine Schande": Liverpool-Legende Carragher kritisiert Salah

"Eine Schande": Liverpool-Legende Carragher kritisiert Salah

Premier League
3
Titel Nummer drei! Dieser Leipziger ist Legionär der Woche

Titel Nummer drei! Dieser Leipziger ist Legionär der Woche

International
Entscheidung gefallen! So geht es für Thomas Müller weiter

Entscheidung gefallen! So geht es für Thomas Müller weiter

International
2
Kehrt Ralph Hasenhüttl nach Deutschland zurück?

Kehrt Ralph Hasenhüttl nach Deutschland zurück?

Deutsche Bundesliga
12
Wieder Tabellenführer! Milan dreht Spiel gegen Torino

Wieder Tabellenführer! Milan dreht Spiel gegen Torino

Serie A
1
Pentz fliegt! Bröndby beendet das Jahr mit einer Niederlage

Pentz fliegt! Bröndby beendet das Jahr mit einer Niederlage

International
12
Nach Sieg über Wolves: United zurück auf Erfolgskurs

Nach Sieg über Wolves: United zurück auf Erfolgskurs

Premier League
Kommentare

Kommentare

Wettskandal Fußball International Türkei (Fußball) Fußball Türkei Adana Demirspor Süper Lig