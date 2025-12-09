NEWS

Entscheidung gefallen! So geht es für Thomas Müller weiter

Der Deutsche trifft eine Entscheidung um seine persönliche Zukunft.

Entscheidung gefallen! So geht es für Thomas Müller weiter
Thomas Müller spielt auch in der kommenden Saison für die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS).

Zwei Tage nach der Niederlage im Finale um den MLS Cup gegen Inter Miami um Superstar Lionel Messi (1:3) gab das kanadische Team am Montag bekannt, dass es die Option auf eine Weiterbeschäftigung des 36-jährigen Deutschen gezogen hat.

Müller war im Sommer nach 25 Jahren bei Bayern München nach Übersee gewechselt.

