Entscheidung gefallen! So geht es für Thomas Müller weiter

Thomas Müller spielt auch in der kommenden Saison für die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS).

Zwei Tage nach der Niederlage im Finale um den MLS Cup gegen Inter Miami um Superstar Lionel Messi (1:3) gab das kanadische Team am Montag bekannt, dass es die Option auf eine Weiterbeschäftigung des 36-jährigen Deutschen gezogen hat.

Müller war im Sommer nach 25 Jahren bei Bayern München nach Übersee gewechselt.