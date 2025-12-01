Bei Galatasaray läuft es alles andere als rund für Yusuf Demir.

Lange wartete der Wiener auf seinen ersten Saisoneinsatz, als er gegen Genclerbirligi dann schließlich in der 17. Minute für den verletzten Mario Lemina ran durfte, war sein Einsatz nur von kurzer Dauer.

Beim 0:1-Pausenrückstand wurde er verletzungsbedingt sofort wieder ersetzt. Galatasaray drehte die Partie noch (3:2).

Dass Demir in Istanbul keine langfristige Zukunft hat, gilt als offenes Geheimnis. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus. Zuletzt galt der Ligavierte Göztepe als möglicher Abnehmer.

Ex-Türkei-Goalie als zukünftiger Demir-Coach?

Jetzt mischt wohl auch ein anderer Klub mit. Laut dem türkischen Medium "haberler" soll Ligakonkurrent Genclerbirligi an einen Transfer des Österreichers denken und diesbezüglich auch schon beim türkischen Meister angeklopft haben.

Der Klub wird aktuell vom ehemaligen türkischen Nationaltormann Volkan Demirel betreut, steckt allerdings tief im Abstiegskampf. Dem Vorletzten (17.) fehlt mit elf Punkten aus 14 Spielen allerdings nur ein Punkt auf das sichere Ufer.

Neben Demir denke der Klub dem Bericht zufolge auch an dessen Teamkollegen Berkan Kutlu.