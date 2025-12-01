NEWS

Yusuf Demir steht am Wunschzettel eines Abstiegskandidaten

Vom Meister könnte es zu einem abstiegsbedrohten Team in der Türkei gehen. Gespräche sollen bald anstehen.

Yusuf Demir steht am Wunschzettel eines Abstiegskandidaten Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bei Galatasaray läuft es alles andere als rund für Yusuf Demir.

Lange wartete der Wiener auf seinen ersten Saisoneinsatz, als er gegen Genclerbirligi dann schließlich in der 17. Minute für den verletzten Mario Lemina ran durfte, war sein Einsatz nur von kurzer Dauer.

Beim 0:1-Pausenrückstand wurde er verletzungsbedingt sofort wieder ersetzt. Galatasaray drehte die Partie noch (3:2).

Dass Demir in Istanbul keine langfristige Zukunft hat, gilt als offenes Geheimnis. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus. Zuletzt galt der Ligavierte Göztepe als möglicher Abnehmer.

Ex-Türkei-Goalie als zukünftiger Demir-Coach?

Jetzt mischt wohl auch ein anderer Klub mit. Laut dem türkischen Medium "haberler" soll Ligakonkurrent Genclerbirligi an einen Transfer des Österreichers denken und diesbezüglich auch schon beim türkischen Meister angeklopft haben.

Der Klub wird aktuell vom ehemaligen türkischen Nationaltormann Volkan Demirel betreut, steckt allerdings tief im Abstiegskampf. Dem Vorletzten (17.) fehlt mit elf Punkten aus 14 Spielen allerdings nur ein Punkt auf das sichere Ufer.

Neben Demir denke der Klub dem Bericht zufolge auch an dessen Teamkollegen Berkan Kutlu.

Mehr zum Thema

Glasner im Stich gelassen? "Hätte mehr Unterstützung gewünscht"

Glasner im Stich gelassen? "Hätte mehr Unterstützung gewünscht"

Premier League
2
Türkischer Klub denkt wohl an ÖFB-Kicker

Türkischer Klub denkt wohl an ÖFB-Kicker

Serie A
Real enttäuscht bei Abstiegskandidat Girona

Real enttäuscht bei Abstiegskandidat Girona

La Liga
7
Serie A: Napoli gewinnt Top-Spiel bei der Roma

Serie A: Napoli gewinnt Top-Spiel bei der Roma

Serie A
Nach Feuerwerk im Stadion: Ajax-Spiel wurde abgebrochen

Nach Feuerwerk im Stadion: Ajax-Spiel wurde abgebrochen

International
4
Mainz nach Niederlage gegen Freiburg im Tabellenkeller

Mainz nach Niederlage gegen Freiburg im Tabellenkeller

Deutsche Bundesliga
Ausgleich in 90+6: Frankfurt erkämpft Punkt gegen Wolfsburg

Ausgleich in 90+6: Frankfurt erkämpft Punkt gegen Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Türkei (Fußball) Süper Lig Yusuf Demir Galatasaray SK Genclerbirligi Volkan Demirel