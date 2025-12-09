NEWS

Kehrt Ralph Hasenhüttl nach Deutschland zurück?

Der 58-jährige Grazer soll laut einem Medienbericht der Top-Kandidat auf die Wagner-Nachfolge sein.

Ralph Hasenhüttl könnte wenige Monate nach seiner Entlassung beim VfL Wolfsburg wieder bei einem deutschen Bundesligisten anheuern.

Nach Informationen von "Sport1" soll der Österreicher der Top-Kandidat beim FC Augsburg auf die vakante Trainerposition sein. Demnach soll Sportdirektor Benjamin Weber aktuell eine Verpflichtung des 58-Jährigen forcieren.

Für den Grazer wäre Augsburg eine Rückkehr nach Deutschland, trainierte er von März 2024 bis Mai 2025 in 44 Spielen den VfL Wolfsburg. Zwei Spiele vor Saisonende wurde er dann entlassen, seitdem ist Hasenhüttl ohne Job.

Wird Baum zur dauerhaften Lösung?

Neben dem Österreicher hat laut dem Bericht aber auch Interimscoach Manuel Baum weiterhin Chancen auf eine dauerhafte Anstellung.

Der 46-Jährige gewann jüngst sein Debüt-Spiel an der Seitenlinie gegen Bayer Leverkusen mit 2:0 und soll zumindest bis Winter die Nachfolge von Sandro Wagner weiterführen.

