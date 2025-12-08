Wieder Tabellenführer! Milan dreht Spiel gegen Torino

Di AC Milan holt sich die Tabellenführung der Serie A zurück.

Die Mailänder gewinnen bei Torino trotz 0:2-Rückstands nach 17 Minuten noch mit 3:2. Matchwinner für die "Rossoneri" ist Christian Pulisic, der in der zweiten Hälfte einen Doppelpack schnürte (67., 77.).

Bei den Turinern steht Valentino Lazaro in der Startelf und sieht Gelb (53.). Milan liegt nach 14 Runden mit 31 Zählern vor dem punktegleichen Napoli. Torino (14) ist 16.