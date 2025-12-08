NEWS

Pentz fliegt! Bröndby beendet das Jahr mit einer Niederlage

Der daraus resultierende Elfmeter besiegelt die Pleite beim Schlusslicht. Der Klub des ÖFB-Torhüters und Michael Gregoritsch steht zur Winterpause auf dem dritten Platz.

Bitterer Jahresabschluss für Patrick Pentz: Im letzten Spiel vor der Winterpause in Dänemark muss Bröndby IF in Vejle eine 1:2-Niederlage beim Schlusslicht hinnehmen.

Der ÖFB-Torhüter sieht dabei nach einem Foulspiel in der 75. Minute die Rote Karte. Den daraus resultierenden Elfmeter kann Ersatzmann Thomas Mikkelsen erst noch parieren, bewegt sich dabei aber zu früh von der Linie. Die Wiederholung versenkt Jelle Duin zum Endstand.

Michael Gregoritsch wird in der 68. Minute eingewechselt. Er hält nach zehn Einsätzen bei zwei Toren.

Nach einem zwischenzeitlich starken Herbst rutschte der Klub aus dem Westen Kopenhagens in Folge von drei Niederlagen en suite auf den dritten Rang ab, hat neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Aarhus.

Kleiner Trost für die Bröndby-Fans: Stadtrivale FC Kopenhagen hat ebenfalls die Seuche am Fuß und rangiert weitere drei Zähler hinter Bröndby gar nur auf Rang fünf.

ÖFB-Legionäre Fußball Fußball International Michael Gregoritsch Patrick Pentz Superligaen Bröndby IF