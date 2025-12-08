Nach Sieg über Wolves: United zurück auf Erfolgskurs

Manchester United setzt sich in der 15. Runde der Premier League mit 4:1 gegen die Wolverhampton Wanderers durch.

Bruno Fernandes bringt die Red Devils in der 25. Minute in Führung, doch Belle erzielt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich für das Tabellenschlusslicht.

Nach der Pause übernimmt United erneut die Kontrolle: Mbeumo stellt in der 51. Minute auf 2:1, bevor Mason Mount in der 62. Minute die Führung ausbaut.

Bruno Fernandes stellt mit einem verwerteten Elfmeter den 4:1-Endstand her (82.).

Die "Red Devils" stehen nun auf dem sechsten Platz und haben nur einen Punkt Rückstand auf einen Champions-League-Platz.