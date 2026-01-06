Atletico Madrid Atletico Madrid ATM Real Madrid Real Madrid RMA
Donnerstag 20:00 Uhr
NEWS

Real Madrid muss im Supercup auf Offensiv-Star verzichten

Die "Königlichen" reisen ohne einen verletzten Angreifer an. David Alaba tritt die Reise nach Saudi-Arabien indes an.

Real Madrid muss im Supercup auf Offensiv-Star verzichten
Textquelle: © APA
Real Madrid muss auch im spanischen Fußball-Supercup auf Kylian Mbappe verzichten.

Der französische Stürmerstar erholt sich aktuell von einer Knieverletzung und macht deshalb die Reise nach Saudi-Arabien nicht mit.

Sehr wohl im Flieger dabei ist ÖFB-Star David Alaba, der aber seit 19. Oktober 2025 kein Pflichtspiel mehr bestritten hat und in den Planungen von Trainer Xabi Alonso kaum eine Rolle spielt. Die "Königlichen" treffen am Donnerstag im Semifinale auf Atletico Madrid (ab 20 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Finale gegen Barca oder Bilbao

Bereits am Mittwoch matchen sich ebenfalls in Jeddah der FC Barcelona und Athletic Bilbao (ab 20 Uhr im LIVE-Ticker>>>). Das Endspiel geht am Sonntag über die Bühne.

Alle Partien werden auf Puls 4 übertragen. Vergangenes Jahr zog Real im Finale gegen Barca mit 2:5 den Kürzeren.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

