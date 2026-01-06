Neuer Job: Erik ten Hag kehrt zu Ex-Klub zurück

Ex-ManUnited-Cheftrainer Erik ten Hag hat eine neue Aufgabe gefunden.

Der Niederländer kehrt in seine Heimat zurück und wird Technischer Direktor des Erstligisten Twente Enschede. Das gibt der Klub am Dienstag bekannt.

Ten Hag tritt sein Amt am 1. Februar an und soll in Zukunft die strategische Ausrichtung des Traditionsklubs leiten. Seinen neuen Job wird er sich zunächst mit Jan Streuer teilen, der sich im Sommer von seinem Posten zurückzieht.

Damit kommt ten Hag rund fünf Monate nach seinem unrühmlichen Aus bei Bayer Leverkusen wieder bei einem Verein unter. Bei Twente war der 55-Jährige einst als Spieler aktiv - er bestritt für den Verein über 200 Pflichtspiele - und wirkte auch als Co- sowie Nachwuchs-Trainer.

Verein soll "Potenzial ausschöpfen"

"Ich finde es wunderbar und etwas ganz Besonderes, zum FC Twente zurückzukehren, wo ich seit meiner Kindheit im Het Diekman-Stadion Fan bin", wird ten Hag in einer Mitteilung zitiert.

"Mit meiner Erfahrung in der Jugendarbeit, im Teambuilding und im Spitzensport möchte ich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, der Geschäftsführung und den Mitarbeitern die technische Basis des FC Twente stärken, damit der Verein sein Potenzial als regionales Aushängeschild nachhaltig ausschöpfen kann", so der Niederländer weiter.

Seit neun Spielen ungeschlagen

Aktuell rangiert Twente auf dem siebten Platz der Eredivisie und trennte sich schon früh in der Spielzeit von Cheftrainer Joseph Oosting.

Unter Neo-Coach John van den Brom konnte man sich aber wieder stabilisieren, ist bereits seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und steht im Pokal-Achtelfinale.

Das nächste Spiel bestreiten "De Tukkers" am 10. Jänner. Dann fordert man Abstiegskandidat PEC Zwolle.