Bericht: Salzburg-Stürmer vor Wechsel nach Italien

Der FC Red Bull Salzburg könnte in diesem Winter-Transferfenster den nächsten Millionenverkauf eintüten.

Am Rand des Testspiels gegen den FC Bayern München am Dienstag kündigte Cheftrainer Thomas Letsch bereits an, den Kader verkleinern zu wollen (Alle Infos>>>) - nun soll der erste namhafte Abgang bevorstehen.

Wie Transferjournalist Alfredo Pedulla berichtet, soll Stürmer Petar Ratkov vor einem Wechsel nach Italien stehen. Laut ihm soll sich Lazio Rom bereits am Montagabend mit den Salzburgern auf einen Wechsel geeinigt haben, eine Ablösesumme in Höhe von 13 Millionen an die "Bullen" fließen. Lediglich finale Details sollen laut Pedulla noch zu klären sein.

Fehlte gegen FC Bayern

Raktov fehlte bei der 0:5-Niederlage seines Klubs gegen den deutschen Rekordmeister krankheitsbedingt (zum Spielbericht>>>), könnte sein letztes Spiel für die Mozartstädter beim 2:1-Sieg seines Teams am 14. Dezember gegen den Wolfsberger AC bestritten haben.

Ratkov kommt in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf 29 Einsätze für seinen Verein, in denen ihm zwölf Tore und drei Assists gelangen.