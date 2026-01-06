Neuer United-Trainer? Das sagt Oliver Glasner zu den Gerüchten

Folgt Oliver Glasner bei Manchester United als Cheftrainer auf den kürzlich entlassenen Portugiesen Ruben Amorim?

Zumindest wenn es nach den Buchmachern sowie britischen Medien geht, zählt der Österreicher zu den Favoriten auf den freien Trainerposten beim englischen Topklub (Mehr Infos>>>).

Aktuell trainiert Glasner Ligarivale Crystal Palace, Gedanken über einen Abschied, mache er sich aktuell nicht. Angesprochen auf die Frage, was er von seinen Quoten bei den Buchmachern halte, antwortet der 51-Jährige gegenüber dem "Guardian" klar.

"Ich darf nicht wetten. Ich schaue mir das nicht an. Ich bin Trainer von Crystal Palace und es macht keinen Sinn, dass Sie mir weitere Fragen darüber stellen", so Glasner.

Übernimmt vorerst ein Ex-United-Coach?

Er konzentriere sich aktuell auf den Ligabetrieb, dort erwartet die aktuell kriselnden "Eagles", die seit sieben Pflichtspielen sieglos sind, mit Aston Villa der Tabellendritte der englischen Premier League.

Ein Wechsel gilt, wenn überhaupt, erst im kommenden Sommer als realistisch. Bis dahin soll laut Transferinsider Fabrizio Romano ein Interimstrainer am Old Trafford wirken. Unter anderem wird Ex-United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer mit dieser Rolle in Verbindung gebracht. Aktuell betreut mit Darren Fletcher ein weiterer früherer Star der "Red Devils" das Team.