Enzo Maresca meldet sich nach Entlassung zu Wort

Enzo Maresca hat sich fünf Tage nach seiner Entlassung beim FC Chelsea in einem Statement von den "Blues" verabschiedet.

„Ich gehe mit der inneren Ruhe, einen so prestigeträchtigen Klub wie Chelsea so zu hinterlassen, wo er hingehört“, schrieb der Italiener.

Maresca weiter: „Ich möchte allen Chelsea-Fans für ihre Unterstützung in den letzten 18 Monaten danken. Unsere Siege werde ich immer in meinem Herzen tragen. Ich wünsche allen, die jeden Moment mit mir geteilt haben, viel Erfolg in der zweiten Saisonhälfte und für die Zukunft.“

Auf ihn folgt nun der Brite Liam Rosenior, der vom französischen Erstligisten und Chelsea-Partnerklub Racing Straßburg kommt (Mehr Infos>>>).