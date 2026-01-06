NEWS

155 Millionen Euro! Premier-League-Klub an Vinicius Jr. dran

Immer wieder wird es in dieser Saison rund um Vinicius Junior laut. Nun könnte ein englischer Verein beim Brasilianer anklopfen.

155 Millionen Euro! Premier-League-Klub an Vinicius Jr. dran Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es wäre der Top-Transfer des Jahres!

Nach Informationen des englischen "Guardian" möchte der FC Chelsea Vinicius Junior im kommenden Sommer verpflichten.

155 Millionen Euro Ablöse stehen demnach im Raum. Auch "Sky Sport" berichtet vom Interesse der Briten.

Der Brasilianer steht bei Real Madrid noch bis 2027 unter Vertrag, gerät zuletzt jedoch immer wieder in die Kritik, wurde von den eigenen Fans ausgebuht und hat unter Trainer Xabi Alonso einen schwierigen Stand.

In 25 Einsätzen kommt der 25-Jährige in dieser Saison bisher wettbewerbsübergreifend auf fünf Tore und acht Assists für die "Königlichen".

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Enzo Maresca meldet sich nach Entlassung zu Wort

Enzo Maresca meldet sich nach Entlassung zu Wort

Premier League
Chelsea angelt sich neuen Trainer in Frankreich

Chelsea angelt sich neuen Trainer in Frankreich

Premier League
4
Trainersuche: Chelsea soll bei Ex-Spieler angeklopft haben

Trainersuche: Chelsea soll bei Ex-Spieler angeklopft haben

Premier League
Neuer United-Trainer? Das sagt Oliver Glasner zu den Gerüchten

Neuer United-Trainer? Das sagt Oliver Glasner zu den Gerüchten

Premier League
4
Hiobsbotschaft für ManCity: Verteidiger schwer verletzt

Hiobsbotschaft für ManCity: Verteidiger schwer verletzt

Premier League
Mainz möchte Ersatz für Phillipp Mwene verpflichten

Mainz möchte Ersatz für Phillipp Mwene verpflichten

Deutsche Bundesliga
Nachfolger gesucht! Glasner bei Manchester United gehandelt

Nachfolger gesucht! Glasner bei Manchester United gehandelt

Premier League
51
Kommentare

Kommentare

Gerüchteküche Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Chelsea Vinicius Junior Real Madrid