155 Millionen Euro! Premier-League-Klub an Vinicius Jr. dran

Es wäre der Top-Transfer des Jahres!

Nach Informationen des englischen "Guardian" möchte der FC Chelsea Vinicius Junior im kommenden Sommer verpflichten.

155 Millionen Euro Ablöse stehen demnach im Raum. Auch "Sky Sport" berichtet vom Interesse der Briten.

Der Brasilianer steht bei Real Madrid noch bis 2027 unter Vertrag, gerät zuletzt jedoch immer wieder in die Kritik, wurde von den eigenen Fans ausgebuht und hat unter Trainer Xabi Alonso einen schwierigen Stand.

In 25 Einsätzen kommt der 25-Jährige in dieser Saison bisher wettbewerbsübergreifend auf fünf Tore und acht Assists für die "Königlichen".