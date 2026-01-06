NEWS

Entscheidung um Zukunft von Kevin Stöger bei Gladbach gefallen

Der ÖFB-Legionär hatte bei den "Fohlen" in der Hinrunde keinen leichten Stand. Nun hat er eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

Zwölf Spiele bestritt Kevin Stöger für seinen Klub Borussia Mönchengladbach in dieser Saison, eine Torbeteiligung kann der kreative Mittelfeldspieler bisher noch nicht vorweisen.

Der 32-Jährige hatte bei den "Fohlen" in der Hinrunde keinen leichten Stand, wurde auch mit einer Rückkehr nach Österreich in Verbindung gebracht (Mehr Infos>>>). Nun äußerte sich der fünffache ÖFB-Teamspieler zu seiner Zukunft in Mönchengladbach.

"Wechsel für mich kein Thema"

"Natürlich war ich mit meinen Einsatzzeiten und mit meinen Leistungen, für die es teils auch zurecht Kritik gab, nicht zufrieden. Aber für mich ist es überhaupt kein Thema, einen Winterwechsel vorzunehmen", erteilt Stöger via der "Bild" einem Abgang eine klare Abfuhr.

"Klar har es Anfragen gegeben, ich habe aber sofort gesagt: 'Nein, ich will hierbleiben und wieder in Topform kommen.' Für mich ist das Kapitel Gladbach noch lange nicht beendet", so der ÖFB-Legionär.

Bei dem deutschen Traditionsklub, für den er seit Sommer 2024 spielt, besitzt er noch einen Vertrag bis 2027. In der Deutschen Bundesliga rangiert mit er seinem Klub nach einem schwachen Saisonstart auf Platz zwölf. Mit Eugen Polanski ist seit vergangenen November ein neuer Cheftrainer im Amt.

