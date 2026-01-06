Der 1. FSV Mainz 05 befindet sich auf der Suche nach Verstärkungen für die Außenbahn.

Laut "SWR" haben es die 05er auf Borna Sosa abgesehen. Der 27-jährige Linksverteidiger ist aktuell Schützling von Oliver Glasner bei Crystal Palace, spielt unter dem österreichischen Trainer jedoch keine große Rolle.

Im Raum steht eine Leihe. Ob sich Sosa von einer Rückkehr nach Deutschland - zwischen 2018 und 2023 kickte er für den VfB Stuttgart - überzeugen lässt, ist aktuell jedoch fraglich. Laut "Sky" soll sich Sosa gerne in London durchbeißen wollen.

Verhandlungen mit Silas fortgeschritten

Dafür sollen die Verhandlungen bei Silas mittlerweile recht weit sein. Wie "Sky" berichtet, habe sich Mainz mit dem VfB Stuttgart auf eine niedrige Ablösesumme verständigt, die im Falle eines Mainz-Klassenerhalts auf 1 Million Euro ansteigen könnte.

Für Mainz 05 besteht aktuell auf beiden Außenbahnen Handlungsgedarf. Während Anthony Caci auf der rechten Seite schon länger wegen einer Oberschenkelverletzung fehlt, muss Phillipp Mwene, der meist über die linke Seite kommt, seit Mitte Dezember pausieren. Der ÖFB-Teamspieler laboriert an einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich.

