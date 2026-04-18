Am 33. Spieltag der Premier League gewinnt Manchester United gegen den Chelsea FC knapp mit 1:0.

An der Stamford Bridge kommt Chelsea deutlich besser rein, Estevao trifft nach etwas mehr als zehn Minuten mit einem Schlenzer die linke Stange. Nur wenig später muss der 18-jährige Brasilianer verletzt ausgewechselt werden.

Nach einer halben Stunde nimmt Enzo Fernandez Noussair Mazraoui den Ball ab, sein Schuss verfehlt das Tor von United-Keeper Senne Lammens nur knapp.

Cunha mit dem Goldtor

Entgegen dem Spielverlauf geht United kurz vor der Pause in Führung: Nach guter Vorbereitung von Bruno Fernandes und Beteiligung von Benjamin Sesko stellt Matheus Cunha auf 1:0 (43.).

Auch nach Seitenwechsel ist Chelsea eigentlich das spielbestimmende Team, hat aber wieder Pech, Liam Delap haut die Kugel mit dem Hinterkopf an die Latte. Doch auch Manchester United wird gefährlich, vorwiegend über Konter. Eine abgefälschte Hereingabe von Fernandes zwingt Chelsea-Keeper Robert Sanchez zu einer Weltklasse-Parade.

Chelsea im Alu-Pech

Dann trifft Chelsea zum dritten Mal Aluminium, Wesley Fofana setzt einen Kopfball an die Latte - er war davor aber mit der Hand am Ball, der Treffer hätte wohl nicht gezählt. Und die "Blues" setzen weiter nach, drängen auf den Ausgleich, Moises Caicedo schießt wenige Zentimeter links am Tor vorbei.

Dennoch sollte es an diesem Abend einfach nicht sein, am Ende gewinnen die "Red Devils" knapp mit 1:0. Chelsea kassiert dadurch die vierte Premier-League-Niederlage in Folge, liegt in der Tabelle auf Rang sechs und droht, die Champions-League-Ränge zu verpassen.

Manchester United dagegen ist nach nur einem Punkt in den letzten zwei Spielen zurück auf der Siegesstraße und dürfte in der Königsklasse nächste Saison wohl wieder mitspielen dürfen. Man festigt Rang drei und ist somit "Best of the Rest" hinter dem Spitzenduo Arsenal und Manchester City.