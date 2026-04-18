Paderborn neuer Tabellenführer! Kein Sieger im Spitzenspiel

Wechsel an der Spitze der 2. Deutschen Bundesliga!

Nach einem 1:1 bei Hannover 96 am 30. Spieltag übernimmt der SC Paderborn zumindest bis Sonntag die Tabellenführung.

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Die Hannoveraner dominieren mit 65 % Ballbesitz, können ihre Überlegenheit aber lange nicht in Tore ummünzen, während Paderborn durch Felix Götze in Führung geht, ehe Benjamin Källman nach Vorlage des eingewechselten Mustapha Bundu den späten Ausgleich erzielt.

Das Remis bringt allen voran den 96ern wenig. Elversberg bleibt auf dem Relegationsplatz, Hannover hat einen Zähler Rückstand. Dagegen liegt der SCP auf der ersten Stelle. Schalke reicht gegen Preußen Münster (Sonntag, ab 13:30 im LIVE-Ticker) schon ein Remis, um Platz eins zurückzuerobern.

Paderborn nutzt Chancen eiskalt aus

Die erste Halbzeit gehört den Gästen aus Paderborn, die mit nur 35 % Ballbesitz deutlich effizienter agieren als die Hausherren. Während Hannover das Spiel kontrolliert, aber nur einen einzigen Schuss aufs Tor zustande bringt, verzeichnen die Ostwestfalen ein Chancenplus.

Zugleich haben die Gäste Glück, als Hannovers Waniss Taibi angeschossen wird und der Ball von dem Mittelfeldspieler nur an die Stange und nicht ins Tor geht.

Kurz vor der Pause schlägt Paderborn zu: Nach einer präzisen Vorlage von Raphael Obermair versenkt Götze den Ball zur verdienten 0:1-Führung für die Gäste. Die Hannoveraner bleiben offensiv harmlos und gehen mit einem Rückstand in die Kabine.

Vier Wechsel bringen die Wende

Nach dem Seitenwechsel versucht Hannovers Trainer mit insgesamt vier Einwechslungen neue Impulse zu setzen. Das Spiel bleibt jedoch zäh und umkämpft.

Als die Hoffnung der 96-Fans bereits schwindet, schlägt die Stunde eines Jokers. Der für Daisuke Yokota ins Spiel gekommene Bundu legt perfekt für Källman auf, der den Ball per Kopf zum umjubelten 1:1-Ausgleich über die Linie drückt. Es ist Källmans einziger Schuss aufs Tor – und der sitzt perfekt.

Vergebene Chancen auf beiden Seiten

Am Ende ist es ein Ergebnis, das niemanden wirklich weiterbringt. Hannover muss sich den Vorwurf gefallen lassen, aus erdrückendem Ballbesitz viel zu wenig Kapital geschlagen zu haben.

Paderborn hingegen ärgert sich, nach einer starken Leistung mit sechs Schüssen aufs Tor den Sieg noch aus der Hand gegeben zu haben.