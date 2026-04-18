Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur TOT Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion BHA
Endstand
2:2
1:1 , 1:1
  • Kaoru Mitoma
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Danso-Fehler in 90+5! Spurs verpassen ersten Ligasieg 2026

ÖFB-Verteidiger Kevin Danso vertändelt im Strafraum den Ball, woraufhin Brightons Rutter zum 2:2 ausgleicht.

Danso-Fehler in 90+5! Spurs verpassen ersten Ligasieg 2026 Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Ein Patzer von Kevin Danso kostet Tottenham Hotspur am 33. Spieltag dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf der Premier League.

Der ÖFB-Teamverteidiger leistet sich in der fünften Minute der Nachspielzeit im Strafraum einen Ballverlust, der im 2:2 von Brighton & Hove Albion resultiert.

Die Londoner waren beim Heimdebüt von Neo-Trainer De Zerbi nach Treffern von Porro (39.) und Xavi Simons (77.) auf Kurs zum ersten Sieg in diesem Kalenderjahr gelegen. Als derzeit noch Tabellen-18. bleiben sie in der Abstiegszone stecken.

Mitoma (45.+3) und Rutter sorgen mit ihren Treffern dafür, dass die Spurs nun bereits 15 Ligaspiele sieglos sind. Fünf Runden stehen noch aus, am kommenden Samstag treffen die Londoner auf den Letzten Wolverhampton.

Okafor-Tor bei Leeds-Heimsieg

Die Wolves verlieren am Samstag bei Leeds United mit 0:3. Ex-Salzburger Okafor erzielt das zwischenzeitliche 2:0 aus Sicht der Gastgeber, auch die Vorlage zum 1:0 kommt vom Schweizer.

AFC Bournemouth, wo Marco Rose ab Sommer Trainer werden soll, gewinnt in Newcastle 2:1. Die "Magpies" kassieren damit die dritte Liganiederlage in Folge. Der FC Brentford trennt sich mit 0:0 vom FC Fulham.

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