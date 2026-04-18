WM in Gefahr: Bayern-Star wohl länger verletzt

Serge Gnabry könnte die anstehende Weltmeisterschaft verpassen.

Der deutsche Offensivspieler fällt "für längere Zeit" aus, wie der FC Bayern München mitteilt. Demnach zog sich der DFB-Kicker einen "Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel“ zu.

Wo und wann sich Gnabry verletzte, gab der deutsche Rekordmeister nicht bekannt. Für Deutschland beginnt die WM am 14. Juni mit dem Spiel gegen Curacao. Am 12. Mai wird Nationaltrainer Nagelsmann sein Aufgebot vorstellen. Endgültig feststehen muss der WM-Kader am 1. Juni.

Gnabry befand sich bislang in einer starken Form. In der laufenden Saison gehörte der 30-Jährige zur A-Elf von Chefcoach Vincent Kompany und kommt in 37 Spielen auf zehn Tore und elf Assists.