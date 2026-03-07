Atletico Madrid Atletico Madrid ATM Real Sociedad Real Sociedad RSO
Endstand
3:2
1:1 , 2:1
  • Alexander Sörloth
  • Nico Gonzalez
  • Nico Gonzalez
NEWS

Simeones "goldenes Händchen" sichert Atletico den Sieg

Atletico geht in der Partie gegen Real Sociedad zweimal in Führung, die Gäste schlagen aber beide Male sofort zurück. Erst das zweite Joker-Tor fixiert den Sieg.

Simeones "goldenes Händchen" sichert Atletico den Sieg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 27. Runder der spanischen La Liga trennen sich Atletico Madrid und Reak Sociedad mit 3:2.

Die Hausherren aus Madrid erwischen in einer turbulenten Anfangsphase den besseren Start. Bereits in der 5. Minute bringt Alexander Sörloth die Madrilenen nach Vorarbeit von Jimenez mit 1:0 in Führung.

Doch die Antwort der Gäste lässt nicht lange auf sich warten. Carlos Soler trifft in der 9. Minute nach Vorlage von Ex-Salzburger Luka Sucic zum 1:1-Ausgleich.

Joker trifft doppelt

In der zweiten Halbzeit geht wieder Atletico durch den eingewechselten Nicolas Gonzalez nach Vorlage von Griezmann in Führung (67.). Nur eine Minute später gleichen die Gäste durch Mikel Oyarzabal zum 2:2 aus.

In der Schlussphase fällt die Entscheidung: In der 81. Minute setzt Nicolas Gonzalez mit seinem zweiten Treffer nach Assist von Matteo Ruggeri den Schlusspunkt.

Durch den 3:2-Sieg hält Atletico bei 54 Punkte und steht auf dem dritten Tabellenplatz. Real Sociedad steht mit 35 Punkten auf dem achten Tabellenplatz.

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Atletico Madrid Real Sociedad Luka Sucic Mikel Oyarzabal