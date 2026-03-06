FA-Cup: Liverpool ohne Probleme ins Viertelfinale

Liverpool FC lässt den Wolverhampton Wanderers im Achtelfinale des FA Cups keine Chance und feiert einen souveränen 3:1-Auswärtssieg.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit explodiert Arne Slots Offensive und schießt die Wolves im Alleingang ab. Für die Gastgeber endet der Pokaltraum jäh, während Liverpool eindrucksvoll seine Titelambitionen untermauert.

Erste Halbzeit ohne Torerfolg trotz Liverpool-Dominanz

Obwohl Liverpool von Beginn an das Spielgeschehen dominiert und sich früh zahlreiche Chancen durch Alexis Mac Allister und Ryan Gravenberch erarbeitet, bleibt die erste Hälfte torlos.

Die Reds kontrollieren das Spiel, können ihre Überlegenheit jedoch nicht in Zählbares ummünzen.

Zweite Halbzeit als Machtdemonstration

Andy Robertson bricht den Bann und trifft nach Vorlage von Curtis Jones zur längst überfälligen 1:0-Führung.

Nur wenige Augenblicke später folgt der Doppelschlag: Robertson revanchiert sich mit einem Assist für Mohamed Salah, der eiskalt zum 2:0 erhöht.

Die Vorentscheidung fällt, als der überragende Curtis Jones seine Leistung mit einem eigenen Treffer zum 3:0 krönt und die Wolves-Abwehr endgültig demontiert.

Die Dominanz der Reds spiegelt sich in allen Statistiken wider: 66 % Ballbesitz, erdrückende 11 Eckbälle und insgesamt 19 Schüsse in Richtung des Wolves-Tores sprechen eine klare Sprache. Die Hausherren kommen nur auf fünf Torschüsse.

Später Ehrentreffer nur Kosmetik

Den Wolverhampton Wanderers, bei denen Santiago Bueno und Joao Gomes mit Gelb verwarnt werden, gelingt erst in der Nachspielzeit der Ehrentreffer.

Ex-Salzburger Hee-chan Hwang, der für Tolu Arokodare eingewechselt wird, trifft nach Vorlage von Sam Johnstone zum 1:3-Endstand. Ein Tor, das an der klaren Niederlage und dem Ausscheiden aus dem FA Cup nichts mehr ändert.

Mit diesem souveränen Sieg zieht Liverpool in die nächste Runde ein und hält den Traum vom Pokalgewinn am Leben.