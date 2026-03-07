NEWS

Prass-Doppelpack sichert Hoffenheim Sieg bei Tabellenschlusslicht

Der ÖFB-Legionär schießt die TSG Hoffenheim zu drei Punkten und steht dabei über die vollen 90 Minuten am Feld.

In der 25. Runde der deutschen Bundesliga gewinnt die TSG Hoffenheim auswärts beim FC Heidenheim mit 4:2.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kommt die TSG durch einen gefährlichen Konter in der 26. Minute zur 1:0-Führung. Über Coufal und Asllani kommt der Ball zu dem am Sechzehner völlig frei stehenden Alexander Prass, der die Kugel mit seinem starken linken Fuß unter die Latte hämmert.

Kurz vor der Halbzeitpause kommt Prass nach einem Steckpass von Kramaric erneut zum Abschluss und fixiert den 2:0-Pausenstand (45.+1). Nach seinem Treffer beim 2:0 in Bremen sind es die Saisontore zwei und drei für den ÖFB-Legionär.

In der zweiten Hälfte erhöht die TSG durch Fisnik Asllani auf 3:0 (49.), ehe der FC Heidenheim in der 63. Minute durch Luca Kerber den 1:3-Anschlusstreffer erzielt.

In der 78. Minute trifft erneut die TSG Hoffenheim: Lemperle erhöht. Nur wenige Minuten später trifft Lemperle erneut, doch dieses Mal fälscht er eine Ecke von Heidenheim ins eigene Tor ab - das 4:2 wird zum Endstand (84.).

Durch den Sieg hält die TSG bei 49 Punkten und steht am dritten Tabellenplatz. Die Heidenheimer, bei denen Matthias Honsak 45 Minuten am Platz steht, sind weiterhin abgeshlagenes Schlusslicht.

"Elfmeterschießen" in Wolfsburg

Im Parallelspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem Hamburger SV können sich die Gäste aus der Hansestadt durchsetzen.

Zwar geraten sie durch einen Foul-Elfmeter von Christian Eriksen in Rückstand (22.), können das Spiel allerdings durch zwei verwandelte Elfmeter von Vuskovic (33.) und Dompe (58.) drehen.

Durch den Sieg klettert der HSV auf den zehnten Tabellenplatz. Die Hamburger halten bei 29 Punkten und haben somit neun Punkte Vorsprung auf die Wolfsburger, die auf Platz 17 stehen.

Pavao Pervan und Patrick Wimmer fehlen den "Wölfen" verletzungsbedingt.

