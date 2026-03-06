Real holt Last-Minute-Sieg gegen Celta Vigo

In der spanischen La Liga steht die 27. Runde auf dem Programm. In einer bis zur letzten Sekunde hochdramatischen Begegnung setzt sich Real Madrid im Estadio Balaidos hauchdünn mit 2:1 gegen Celta de Vigo durch.

Durch diesen späten Auswärtserfolg bleibt Arbeloas Truppe mit nun 63 Punkten dem Tabellenführer FC Barcelona dicht auf den Fersen, während die Hausherren trotz der Niederlage den sechsten Tabellenplatz behalten.

Offener Schlagabtausch und Alaba-Absenz

Die Partie beginnt intensiv, wobei die Gäste sofort das Kommando übernehmen und deutliche Feldvorteile verzeichnen. Nachdem Vinicius Junior zunächst noch am Aluminium scheitert (10.), klingelt es kurz darauf im Kasten: Aurelien Tchouameni besorgt nach Vorarbeit von Arda Guler das 0:1 (11.).

Claudio Giraldez' Elf lässt sich jedoch nicht einschüchtern und schlägt durch Borja Iglesias, der ein Zuspiel von Williot Swedberg verwertet, zurück (25.). Trotz 63 Prozent Ballbesitz für die Madrilenen geht es mit dem Remis in die Kabinen. ÖFB-Legionär David Alaba steht bei diesem Duell verletzungesbedingt nicht im Aufgebot der Königlichen (hier mehr dazu lesen>>>).

Valverde sorgt für die Entscheidung

Im zweiten Durchgang erhöht der Favorit den Druck, beißt sich aber lange an der Defensive der Gastgeber die Zähne aus. Ein Abschluss von Vinicius Junior wird entschärft (67.) und auch der Video-Schiedsrichter greift ein, als er in der 70. Minute eine strittige Szene überprüft, jedoch keinen Strafstoß für Real gibt.

In der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse: Der eingewechselte Celta-Routinier Iago Aspas hat den Siegtreffer auf dem Fuß, trifft aber nur den Pfosten (87.). Im direkten Gegenzug schlägt Real zu. Federico Valverde erzielt in der Nachspielzeit den viel umjubelten Treffer zum 1:2 (90.+5), der auch dem VAR-Check standhält.

Mit diesem Sieg festigt Real Madrid Platz zwei und hält den Titelkampf offen, da der Rückstand auf Barcelona weiterhin nur einen Punkt beträgt. Für Celta de Vigo ist die späte Pleite bitter, das Team verbleibt auf Rang sechs im vorderen Viertel der Tabelle.