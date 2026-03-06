RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo RCC Real Madrid Real Madrid RMA
Endstand
1:2
1:1 , 0:1
  • Borja Iglesias
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Real holt Last-Minute-Sieg gegen Celta Vigo

Die Madirlenen gewinnen in letzter Minute dank Federico Valverde gegen den Tabellen-Sechsten.

Real holt Last-Minute-Sieg gegen Celta Vigo Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der spanischen La Liga steht die 27. Runde auf dem Programm. In einer bis zur letzten Sekunde hochdramatischen Begegnung setzt sich Real Madrid im Estadio Balaidos hauchdünn mit 2:1 gegen Celta de Vigo durch.

Durch diesen späten Auswärtserfolg bleibt Arbeloas Truppe mit nun 63 Punkten dem Tabellenführer FC Barcelona dicht auf den Fersen, während die Hausherren trotz der Niederlage den sechsten Tabellenplatz behalten.

Offener Schlagabtausch und Alaba-Absenz

Die Partie beginnt intensiv, wobei die Gäste sofort das Kommando übernehmen und deutliche Feldvorteile verzeichnen. Nachdem Vinicius Junior zunächst noch am Aluminium scheitert (10.), klingelt es kurz darauf im Kasten: Aurelien Tchouameni besorgt nach Vorarbeit von Arda Guler das 0:1 (11.).

Claudio Giraldez' Elf lässt sich jedoch nicht einschüchtern und schlägt durch Borja Iglesias, der ein Zuspiel von Williot Swedberg verwertet, zurück (25.). Trotz 63 Prozent Ballbesitz für die Madrilenen geht es mit dem Remis in die Kabinen. ÖFB-Legionär David Alaba steht bei diesem Duell verletzungesbedingt nicht im Aufgebot der Königlichen (hier mehr dazu lesen>>>).

Valverde sorgt für die Entscheidung

Im zweiten Durchgang erhöht der Favorit den Druck, beißt sich aber lange an der Defensive der Gastgeber die Zähne aus. Ein Abschluss von Vinicius Junior wird entschärft (67.) und auch der Video-Schiedsrichter greift ein, als er in der 70. Minute eine strittige Szene überprüft, jedoch keinen Strafstoß für Real gibt.

In der Schlussphase überschlagen sich die Ereignisse: Der eingewechselte Celta-Routinier Iago Aspas hat den Siegtreffer auf dem Fuß, trifft aber nur den Pfosten (87.). Im direkten Gegenzug schlägt Real zu. Federico Valverde erzielt in der Nachspielzeit den viel umjubelten Treffer zum 1:2 (90.+5), der auch dem VAR-Check standhält.

Mit diesem Sieg festigt Real Madrid Platz zwei und hält den Titelkampf offen, da der Rückstand auf Barcelona weiterhin nur einen Punkt beträgt. Für Celta de Vigo ist die späte Pleite bitter, das Team verbleibt auf Rang sechs im vorderen Viertel der Tabelle.

Mehr zum Thema

Erneute Verletzungspause für David Alaba

Erneute Verletzungspause für David Alaba

La Liga
1
Mit 27! Real-Star hat endlich seinen Führerschein

Mit 27! Real-Star hat endlich seinen Führerschein

La Liga
15
PSG-Star erteilt Real Madrid eine Absage

PSG-Star erteilt Real Madrid eine Absage

International
2
Knappe Niederlage für Lazaro und Turin in Neapel

Knappe Niederlage für Lazaro und Turin in Neapel

Serie A
Laimer trifft bei klarem Heimerfolg der Bayern

Laimer trifft bei klarem Heimerfolg der Bayern

Deutsche Bundesliga
Immer wieder Dzeko! Schalke bleibt auf Aufstiegskurs

Immer wieder Dzeko! Schalke bleibt auf Aufstiegskurs

International
2
Bayern-Probleme bei Laimer-Gespräche? Das sagt Christoph Freund

Bayern-Probleme bei Laimer-Gespräche? Das sagt Christoph Freund

Deutsche Bundesliga
20

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Real Madrid Celta de Vigo David Alaba ÖFB-Legionäre