Diagnose ist da! Neuer fällt im CL-Achtelfinale aus

Bei seinem Comeback-Spiel musste Neuer nach der Halbzeit in der Kabine bleiben. Zuvor fehlte er den Bayern seit Mitte Februar.

Kapitän Manuel Neuer wird dem FC Bayern München wegen einer erneuten Verletzung im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag gegen Atalanta Bergamo fehlen.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag mitteilte, erlitt der Kapitän beim 4:1 in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade.

Wegen eines Faserrisses dort hatte der bald 40-jährige Torhüter schon seit Mitte Februar eine Zwangspause einlegen müssen.

Erneute Verletzung bei Comeback

Gegen Gladbach gab Neuer am Freitag sein Comeback, musste aber zur Pause in der Kabine bleiben. Wie lange er jetzt aussetzen muss, prognostizierte der FC Bayern nicht. Sein Ersatz ist der 22-jährige Jonas Urbig.

Der Vertrag von Neuer läuft am Saisonende aus. Ob der Weltmeister von 2014 seine Karriere um eine weitere Spielzeit verlängert, ist offen.

Verein und Spieler hatten angekündigt, erst nach Neuers Geburtstag am 27. März darüber eine Entscheidung treffen zu wollen.

