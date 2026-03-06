Knappe Niederlage für Lazaro und Turin in Neapel

SSC Napoli sichert sich zum Auftakt der 28. Runde in der Serie A zuhause einen hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen den FC Torino.

Contes Mannschaft dominiert das Geschehen über weite Strecken, muss aber nach dem späten Anschlusstreffer durch Cesare Casadei (84.) noch einmal zittern. Für den österreichischen Legionär Valentino Lazaro endet die Partie mit einer gelben Karte, während Torino trotz couragierter Schlussoffensive die nächste Niederlage hinnehmen muss.

Dominante erste Halbzeit bringt die Führung

Von der ersten Minute an macht Napoli deutlich, wer das Zepter in der Hand hält. Mit 65% Ballbesitz drücken die Hausherren den Gegner tief in die eigene Hälfte und erspielen sich Chance um Chance. Die logische Konsequenz lässt nicht lange auf sich warten: Alisson Santos bringt sein Team nach einem sehenswerten Zuspiel von Leonardo Spinazzola mit 1:0 in Führung.

Napoli bleibt am Drücker und setzt Torino kontinuierlich unter Druck, was auch die beeindruckende Statistik von elf Eckbällen im gesamten Spiel unterstreicht. Die Gäste finden gegen die kompakte Defensive der Hausherren nur selten Lösungen und können lediglich vier Torschüsse verzeichnen, während Napoli neun Mal das Tor ins Visier nimmt.

Elmas macht den Deckel drauf – zu früh gefeiert

Nach dem Seitenwechsel scheint Antonio Conte alles richtig gemacht zu haben. In der 75. Minute erhöht Eljif Elmas nach Vorlage von Matteo Politano auf 2:0 – die Vorentscheidung scheint gefallen.

Der Trainer wechselt munter durch und bringt unter anderem Stars wie Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku, um das Ergebnis zu verwalten.

Österreicher Lazaro kämpft vergeblich – Casadei lässt Torino hoffen

Doch wer glaubt, das Spiel sei entschieden, sieht sich getäuscht. Roberto D'Aversa bewies mit seinen Einwechslungen ein glückliches Händchen. Der eingewechselte Cesare Casadei sorgt per Kopfball nach Vorlage von Che Adams in der 84. Minute für den 2:1-Anschlusstreffer und lässt die mitgereisten Fans plötzlich wieder hoffen.

In der hektischen Schlussphase kassiert Valentino Lazaro eine gelbe Karte. Napoli kommt hingegen ohne Verwarnung durch die Partie und rettet den knappen Vorsprung über die Zeit.

Am Ende steht ein verdienter, wenn auch glanzloser Arbeitssieg für Napoli, der die Position von Trainer Conte festigt. Für Torino und Lazaro bleibt trotz einer couragierten Schlussphase nur die Enttäuschung über eine weitere Niederlage.