In der 21. Runde der spanischen LaLiga kommt es im Estadio de la Ceramica zum Duell zwischen dem Villarreal CF und Real Madrid.

Alvaro Arbeloas Truppe sichert sich dabei einen 2:0-Auswärtserfolg, der maßgeblich durch die Treffer von Kylian Mbappé (47., 90.+4) entschieden wird.

Die erste Halbzeit gestaltet sich zunächst ausgeglichen, wobei Marcelinos Elf früh durch eine Gelbe Karte für Juan Foyth (2.) verwarnt wird. Die Gäste übernehmen mit fortschreitender Spieldauer und 59 Prozent Ballbesitz zunehmend die Kontrolle, doch zwingende Chancen bleiben auf beiden Seiten Mangelware.

Für die Gastgeber verfehlen Alberto Moleiro (11.) und Georges Mikautadze (18.) das Tor. Auf der Gegenseite scheitert Arda Güler (20.) ebenso wie Mbappé (27.) am gegnerischen Torhüter, ehe Vinicius Junior den Ball kurz vor dem Pausenpfiff neben den Kasten setzt (40.).

Doppelpack macht alles klar

Der zweite Durchgang beginnt für die Madrilenen nach Maß, da Mbappé sein Team unmittelbar nach Wiederanpfiff in Führung bringt (47.). Villarreal zeigt sich bemüht um den Ausgleich, doch Gerard Moreno zielt knapp vorbei (57.) und auch Moleiro scheitert mit seinem Versuch am Schlussmann (71.).

In einer physisch geführten Schlussphase, in der Marcelino unter anderem Thomas Partey und Ayoze Perez bringt, gelingt den Gastgebern kein Treffer mehr – stattdessen sorgt ein von Mbappé verwandelter Elfmeter in der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung (90.+4).

Aus österreichischer Sicht verläuft der Abend ruhig, da ÖFB-Legionär David Alaba bei Real Madrid in dieser Partie von der Bank nicht eingewechselt wird.

Mit nun 51 Punkten setzt sich Arbeloas Team zwei Zähler vor den FC Barcelona an die Spitze. Der direkte Konkurrent hat jedoch am Sonntag gegen Real Oviedo schon die Chance, das wieder zu ändern.

Für Villarreal bedeutet die Niederlage den Verlust des dritten Tabellenplatzes an Atletico Madrid, wobei das Team weiterhin auf einem Champions-League-Rang verbleibt.