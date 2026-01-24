AFC Bournemouth AFC Bournemouth BRN Liverpool FC Liverpool FC LFC
Endstand
3:2
2:1 , 1:1
  • Evanilson
  • Alex Jimenez
  • Amine Adli
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bournemouth schockt Liverpool in der letzten Minute

Der AFC Bournemouth sorgt für eine Überraschung in der Premier League. Die "Cherries" triumphieren über Liverpool durch einen Last-Minute-Treffer.

Bournemouth schockt Liverpool in der letzten Minute Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Was für ein packendes Spiel in der 23. Runde der Premier League zwischen dem AFC Bournemouth und dem FC Liverpool!

In einem bis zur letzten Sekunde fesselnden Schlagabtausch setzen sich die "Cherries" am Ende knapp mit 3:2 gegen die favorisierten "Reds" durch.

Während die Elf von Trainer Andoni Iraola durch diesen Erfolg einen Sprung auf den 13. Tabellenplatz macht, verpasst es die Truppe von Arne Slot, Boden gutzumachen, verbleibt aber vorerst auf dem vierten Rang.

Tabelle>>>

Effizienz schlägt Dominanz

Die Gäste aus Liverpool kontrollieren zwar mit 67 Prozent Ballbesitz über weite Strecken das Spielgeschehen, doch die Hausherren zeigen sich vor dem Tor deutlich effizienter.

Nachdem Evanilson nach Vorarbeit von Alex Scott die Führung besorgt (26.), legt Jimenez nur wenige Minuten später (33.) nach einem Zuspiel von James Hill nach – ein Treffer, der auch einer kurzen Überprüfung durch den Videoassistenten standhält.

Ein Wermutstropfen für Slots Team ist die verletzungsbedingte Auswechslung von Joe Gomez bereits in der 36. Minute. Trotz des Rückstands geben sich die "Reds" nicht geschlagen und kommen durch ihren Kapitän van Dijk nach einer Ecke von Dominik Szoboszlai noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum wichtigen Anschlusstreffer.

Szoboszlai trifft, Adli entscheidet

Nach dem Seitenwechsel drängt Liverpool vehement auf den Ausgleich und erarbeitet sich zahlreiche Standardsituationen, was sich auch in der Eckenstatistik von 11:3 für die Gäste widerspiegelt.

Die Bemühungen werden schließlich spät belohnt: Szoboszlai trifft nach Zuspiel von Mohamed Salah zum verdienten 2:2 (80.). Als im Vitality Stadium alles auf eine Punkteteilung hindeutet, schlägt Iraolas Elf in der Nachspielzeit noch einmal dramatisch zu:

Amine Adli erzielt den viel umjubelten Siegtreffer (90.+5), der erneut vom VAR auf eine mögliche Abseitsstellung geprüft und schließlich gegeben wird.

Mit diesem emotionalen Heimsieg festigt Bournemouth seine Position im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und hält Distanz zur Abstiegszone. Liverpool hingegen muss im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Dämpfer hinnehmen, profitiert aber davon, dass die Verfolger den Abstand in dieser Runde noch nicht entscheidend verkürzen konnten.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Liverpool

#20 - Ryan Gravenberch - 40 Millionen Euro
#20 - Ibrahima Konaté - 40 Millionen Euro

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Manchester City feiert souveränen Heimsieg

Manchester City feiert souveränen Heimsieg

Premier League
Spurs arbeiten an Blitz-Verpflichtung von Liverpool-Star

Spurs arbeiten an Blitz-Verpflichtung von Liverpool-Star

Premier League
5
Fix! Arsenal-Youngster wechselt nach Frankreich

Fix! Arsenal-Youngster wechselt nach Frankreich

Premier League
Glasner und Palace wollen Sieglos-Serie gegen Chelsea beenden

Glasner und Palace wollen Sieglos-Serie gegen Chelsea beenden

Premier League
1
Dortmund kann Bayern-Patzer mit Sieg in Berlin nützen

Dortmund kann Bayern-Patzer mit Sieg in Berlin nützen

Deutsche Bundesliga
Spiel in 13 Minuten gedreht! Ilzers Hoffenheimer fliegen weiter

Spiel in 13 Minuten gedreht! Ilzers Hoffenheimer fliegen weiter

Deutsche Bundesliga
17
Augsburg schockt die Bayern! Erste Niederlage für den Leader

Augsburg schockt die Bayern! Erste Niederlage für den Leader

Deutsche Bundesliga
5
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Liverpool FC Bournemouth