Bournemouth schockt Liverpool in der letzten Minute

Was für ein packendes Spiel in der 23. Runde der Premier League zwischen dem AFC Bournemouth und dem FC Liverpool!

In einem bis zur letzten Sekunde fesselnden Schlagabtausch setzen sich die "Cherries" am Ende knapp mit 3:2 gegen die favorisierten "Reds" durch.

Während die Elf von Trainer Andoni Iraola durch diesen Erfolg einen Sprung auf den 13. Tabellenplatz macht, verpasst es die Truppe von Arne Slot, Boden gutzumachen, verbleibt aber vorerst auf dem vierten Rang.

Effizienz schlägt Dominanz

Die Gäste aus Liverpool kontrollieren zwar mit 67 Prozent Ballbesitz über weite Strecken das Spielgeschehen, doch die Hausherren zeigen sich vor dem Tor deutlich effizienter.

Nachdem Evanilson nach Vorarbeit von Alex Scott die Führung besorgt (26.), legt Jimenez nur wenige Minuten später (33.) nach einem Zuspiel von James Hill nach – ein Treffer, der auch einer kurzen Überprüfung durch den Videoassistenten standhält.

Ein Wermutstropfen für Slots Team ist die verletzungsbedingte Auswechslung von Joe Gomez bereits in der 36. Minute. Trotz des Rückstands geben sich die "Reds" nicht geschlagen und kommen durch ihren Kapitän van Dijk nach einer Ecke von Dominik Szoboszlai noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum wichtigen Anschlusstreffer.

Szoboszlai trifft, Adli entscheidet

Nach dem Seitenwechsel drängt Liverpool vehement auf den Ausgleich und erarbeitet sich zahlreiche Standardsituationen, was sich auch in der Eckenstatistik von 11:3 für die Gäste widerspiegelt.

Die Bemühungen werden schließlich spät belohnt: Szoboszlai trifft nach Zuspiel von Mohamed Salah zum verdienten 2:2 (80.). Als im Vitality Stadium alles auf eine Punkteteilung hindeutet, schlägt Iraolas Elf in der Nachspielzeit noch einmal dramatisch zu:

Amine Adli erzielt den viel umjubelten Siegtreffer (90.+5), der erneut vom VAR auf eine mögliche Abseitsstellung geprüft und schließlich gegeben wird.

Mit diesem emotionalen Heimsieg festigt Bournemouth seine Position im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und hält Distanz zur Abstiegszone. Liverpool hingegen muss im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Dämpfer hinnehmen, profitiert aber davon, dass die Verfolger den Abstand in dieser Runde noch nicht entscheidend verkürzen konnten.